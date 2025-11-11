Atentado suicida en Pakistán: al menos 12 muertos y 27 heridos frente a los juzgados de la capital

Un atentado suicida sacudió este martes la capital de Pakistán , cuando un hombre detonó explosivos frente a los juzgados del distrito de Islamabad , en el sector G-11. La explosión ocurrió a las 12.39 hora local y dejó un saldo de 12 muertos y 27 heridos , según confirmó el ministro del Interior, Mohsin Naqvi , a la agencia EFE.

“Hoy a las 12.39 ocurrió un ataque suicida. El ataque causó daños masivos. Doce personas murieron y 27 resultaron heridas”, informó Naqvi.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante intentó ingresar al recinto judicial , pero al no lograrlo debido a los estrictos controles de seguridad, dirigió su ataque hacia una furgoneta policial que se encontraba estacionada frente al edificio.

“El atacante intentó entrar en el recinto del tribunal porque esperaba el momento oportuno para hacerlo. Después, cuando llegó una furgoneta de la policía, atacó la furgoneta, ya que se dio cuenta de que no podía entrar. Todos son revisados antes de ingresar, así que no logró hacerlo”, explicó Naqvi.

Equipos de emergencias, bomberos y fuerzas de seguridad acudieron de inmediato al lugar del atentado para asistir a las víctimas y evacuar la zona. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de Islamabad, donde varios permanecen internados en estado grave.

atentado EFE

El estallido provocó daños estructurales significativos en las inmediaciones del complejo judicial, así como en vehículos y edificaciones cercanas. La Policía de Islamabad acordonó el área y desplegó unidades de investigación para recolectar pruebas y determinar la identidad del atacante.

Hasta el momento, ningún grupo extremista se atribuyó la autoría del atentado, aunque Pakistán atraviesa un repunte de violencia en distintas regiones, principalmente vinculado a facciones insurgentes.

El gobierno anunció que reforzará las medidas de seguridad en edificios públicos, tribunales y dependencias policiales de la capital. Mientras tanto, las autoridades locales declararon alerta máxima en Islamabad, ante la posibilidad de nuevos ataques.