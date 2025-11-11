Israel aprueba una controvertida ley de pena de muerte para "terroristas"

El Parlamento de Israel aprueba en primera lectura la pena de muerte para "terroristas" palestinos que maten israelíes, pero no aplica en sentido inverso.

El proyecto de Israel y la pena de muerte apunta solamente a castigar palestinos. Foto: Efe

El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes y no en modo contrario.

La votación de este controvertido proyecto de ley, que ha recibido el respaldo del Gobierno de Benjamín Netanyahu ha salido adelante con 39 votos a favor y 16 en contra.

Esta propuesta, presentada por el partido ultraderechista Otzma Yehudir --liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir--, estipula que los tribunales israelíes deben imponer la pena de muerte a quienes hayan cometido un asesinato por motivos nacionalistas contra un ciudadano israelí.