Hamás entregó a Israel el cadáver de Hadar Goldin, un soldado muerto en Gaza en 2014

La repatriación del cuerpo de Goldin pone fin a más de una década de incertidumbre para su familia y reviste una enorme importancia simbólica para Israel.

El Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv determinó que el cadáver devuelto este domingo por Hamás en Gaza pertenece al soldado Hadar Goldin (Foto: EFE).

Israel confirmó que recibió este domingo el cadáver de Hadar Goldin, un soldado fallecido en la Franja de Gaza en 2014, según lo revelaron las pruebas practicadas a los restos entregados por Hamás en el Instituto Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv y el Rabinato Militar.

“Los representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado a la familia del rehén fallecido, el teniente Hadar Goldin, que su ser querido había sido devuelto a Israel y que se había completado su identificación”, declaró la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Today, after over a decade, Hadar’s body has been returned for proper burial in Israel.



We remember his courage and our promise: We will always fight for our people.

May his memory be… pic.twitter.com/JwzufJt3y3 — Israel Defense Forces (@IDF) November 9, 2025 Según informaron varias agencias internacionales de noticias, el ataúd había sido entregado por la Cruz Roja al Ejército israelí y a Shin Bet -el servicio de seguridad interior- y posteriormente fue trasladado a Israel a primera hora de la tarde de este domingo, donde se confirmó que eran los restos de Goldin.

La entrega de los restos de Goldin significa un giro crucial en el caso de los cuerpos de los rehenes retenidos en Gaza, ya que se trata de un teniente asesinado en Gaza hace más de diez años, el 1 de agosto de 2014, a la edad de 23 años, durante la operación «Borde Protector». Su cuerpo estuvo retenido por Hamás desde esa fecha.

Quién era Hadar Goldin Goldin era un oficial de la Brigada Givati israelí, y fuentes de Hamás afirmaron a la cadena Al Jazeera haber localizado su cuerpo en la región de Rafah, una información que aparece como creíble, ya que el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, se desplazó el sábado 8 de noviembre por la noche al domicilio de la familia Goldin, confirmando la autenticidad del anuncio.