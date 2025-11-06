La embajadora de Israel en Uruguay advierte por el avance del antisemitismo en Europa y América Latina

En una entrevista exclusiva con MDZ , la embajadora de Israel en Uruguay , Michal Hershkovitz, expresó su preocupación por el crecimiento del antisemitismo en Europa y América Latina, un fenómeno que, según afirmó, está siendo “auspiciado por algunos gobiernos” y acompañado por discursos de odio. La diplomática sostuvo que este clima global se ve agravado por la demonización de Israel en organismos internacionales.

Hershkovitz analizó también el frágil escenario en Medio Oriente tras el acuerdo inicial entre Israel y Hamás, señalando que el grupo terrorista “no cumplió con su parte” al no devolver los cuerpos de seis rehenes. A lo largo de la conversación, la embajadora abordó la influencia de Qatar, la postura de Egipto y Turquía, la presencia de Hezbolá en la región y el impacto que la ONU y otras organizaciones han tenido en la percepción internacional del conflicto .

– Tuvimos un avance muy importante al firmar el acuerdo, que es solamente el primer paso; pero este primer paso no terminó porque Hamas no cumplió, ya que no regresó los cuerpos de todos los rehenes. Hasta este momento hay 6 cuerpos en Gaza . Israel ya hizo su parte, Hamás tiene que cumplir también. Entonces estamos en un tiempo muy delicado, pero tengo la esperanza que podamos avanzar.

– Con los terroristas no tenemos confianza. Creo que ninguno confía en los terroristas. Tenemos confianza con los países involucrados en el acuerdo porque son ellos los que garantizan el acuerdo.

- Entre esos países está Qatar, que destina 4.000 millones de dólares anuales a las universidades de Estados Unidos para que apoyen a grupos palestinos. ¿Se puede confiar en Qatar, por ejemplo?

– La gente tiene que decidir si está del lado de los terroristas o del lado de Israel.

- Israel tuvo que pagar muy caro el precio del ataque de terroristas del 7 de octubre. Mientras Hamás liberó rehenes, Israel debió liberar terroristas. Casi 2000. ¿Cuál es su opinión?

– Tuvimos que liberar muchos terroristas con sangre en sus manos, varios condenados a cadenas perpetuas porque son responsables del asesinato de muchos israelíes. El precio fue muy alto, pero lo más importante fue recibir a los rehenes israelíes. Pagamos un precio alto, pero el valor de la vida es más importante. Tenemos experiencia de acuerdos anteriores: los terroristas que fueron liberados de las cárceles en Israel volvieron a hacer actos terroristas. El alma de terrorista la tienen por más que salgan. El que empieza como terrorista termina como terrorista.

Además, están bajo el régimen de “pagar para asesinar”, porque los terroristas de Hamas reciben un sueldo por sus acciones. Si comparamos cómo vive una persona en Gaza —sin trabajo, con sus hijos en la casa sin algo para darles de comer, sin seguridad económica— y tienen la posibilidad de ser asesinos y recibir plata cada mes, y si mueren su familia va a recibir más plata, entonces es una inversión que para los palestinos vale la pena hacer terrorismo.

- ¿Puede producirse otro 7 de octubre?

– Sí, teóricamente sí, si Hamás se queda con el liderazgo de Gaza. Si Hamás va a rearmarse, ¿por qué no? Tuvimos con Hamás anteriormente ciclos de violencia, después se tranquilizaron y luego se rearmaron. Con el apoyo de Irán podrían hacer otro 7 de octubre. Israel hará todo lo que necesite para evitarlo.

- ¿Cómo analiza la posición de Egipto, Turquía e Indonesia? Este último país cuenta con el mayor número de residentes musulmanes del mundo.

– Los tres países tienen diferentes posiciones, diferentes maneras de involucrarse en este proceso. Con Egipto tenemos una paz duradera, continuamos con vínculos muy cercanos, tenemos vínculos también en economía y turismo, entonces tenemos vínculos muy importantes. Egipto quiere paz y estabilidad en la región exactamente como Israel.

La situación con Turquía es diferente. Teníamos relaciones muy cercanas, teníamos paz con ellos desde casi el nacimiento de Israel. En los últimos años, con el liderazgo que tienen, las relaciones se detuvieron, se deterioraron. La posición hoy de Israel para el involucramiento de Turquía es clara y no vamos a ver fuerzas turcas en Gaza. Para poner fuerzas en Gaza los países deben tener un acercamiento equilibrado. Con Indonesia no tenemos relaciones, pero sí tenemos vínculos y mucha esperanza de que podamos avanzar. Si hablamos de lo que pasó en Medio Oriente en los últimos años, podemos ver el avance de la paz con los acuerdos de Abraham. Aunque su implementación ha sido cuestionada en el contexto de conflictos recientes, estábamos a punto de continuar con estos acuerdos y el 7 de octubre de 2023 se paró este camino. Ahora, con el plan americano, tenemos la esperanza de que podamos volver al camino de paz, e Indonesia es una de las oportunidades, no la única.

- ¿Hay alguna opinión respecto a la división entre musulmanes chiitas y sunitas de parte de la embajadora?

– La división entre sunitas y chiitas es algo muy grande, podemos hablar horas, pero desde el punto de vista israelí es difícil dividir acciones, oportunidades y amenazas por el tema de religión. Porque, reitero, si trato de verlo desde el punto de vista israelí, tenemos paz con países como Egipto, Jordania y los Emiratos, con los sunitas; y, por ejemplo, Azerbaiyán, un país chiita, es uno de los amigos más cercanos que tenemos en Asia. También tenemos en el mundo amenazas de parte sunita y parte chiita: de Hamas, Hezbolá e Isis. Creo que no es un tema de religión, sino de liderazgo.

Con Irán tuvimos paz hasta hace 40 años. Tuvimos muy buenas relaciones con el pueblo iraní, con el régimen anterior, y tenemos hasta este momento mucha influencia de cultura iraní en Israel. Hoy Irán es el enemigo número uno. Entonces no es cuestión de religión de sunitas o chiitas.

- Existe un incremento del antisemitismo en Europa, inclusive auspiciado por algunos gobiernos. ¿Coincide?

– Sí, y aumenta. En septiembre, por ejemplo, dos judíos fueron asesinados en la sinagoga en Manchester. Hay muchos actos de antisemitismo. El nivel de antisemitismo es muy alto. Hay discursos de odio y de demonización contra Israel y esto lleva al antisemitismo.

- Está comprobado que en la frontera seca entre Uruguay y Brasil, más precisamente en la ciudad de Chuí, hay un aumento de la población musulmana que, al igual que en la triple frontera, estaría auspiciando a grupos terroristas. ¿Usted tiene información?

– Hay información abierta, hay artículos periodísticos que hablan de la influencia de grupos terroristas como Hezbolá en América Latina, con presencia en la triple frontera (Argentina, Brasil, Paraguay) y en la ciudad uruguaya de Chuy (frontera seca con la ciudad brasileña de Chuí). Todos sabemos que Hezbolá es culpable por los actos terroristas en Argentina, entre otros. Hay mucha información respecto a que recientemente operadores de Hezbolá actuaron en diferentes países de la región.

- Así como en Europa hay un avance antisemita, ¿hay para usted un avance antisemita en América Latina?

– Es un hecho también. Hay diferentes reportes que muestran el aumento del antisemitismo, especialmente en las redes sociales. Hay recientemente un reporte del World Jewish Organization que habla del aumento profundo del antisemitismo en los países de América Latina. Es muy lamentable y es un desafío que tenemos que confrontar, especialmente los gobiernos de la región.

- Vuelvo al 7 de octubre. ¿Cómo analiza las actuaciones de la Cruz Roja, la ONU y UNICEF, que tuvieron mucho silencio?

– Sí, tuvieron mucho silencio, y alta voz contra Israel, y hablo especialmente de la ONU. Es preocupante ver cómo una organización que debe ser equilibrada toma declaraciones y acciones no equilibradas. Hay un montón de ejemplos: como cuando vimos las imágenes del rehén David cavando su propia fosa, el jefe de la ONU quedó en silencio. Cuando se muestra a Hamas ejecutando a la gente en sus casas y la ONU se queda en silencio, es una posición muy preocupante que produce, desafortunadamente, mucha influencia en diferentes países, porque en muchos aspectos la ONU es una organización muy respetuosa, pero con el tema de Israel no es tan así, y la influencia es devastadora.

- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, plantea: dos pueblos, dos Estados. ¿Cuál es su opinión?

– Esta posición de dos pueblos no es respaldada por el gobierno actual de Israel. Entonces, por ahora no está sobre la mesa.

- ¿Cómo ve los próximos meses en Israel? La recuperación de los secuestrados, de las familias de las personas asesinadas…

– Hoy hay en Israel mucha más esperanza que antes. Cuando vimos a los rehenes con vida regresar a Israel fue un momento que no se puede describir. Los rehenes que están en Israel pueden empezar a recuperarse, a respirar, y con ellos todo el pueblo. Estamos esperando el regreso de los 6 cuerpos de los rehenes que quedaron en Gaza y, cuando ellos regresen, podremos empezar a curar las heridas y reconstruir la vida. Porque el 7 de octubre de 2023 perdimos la sensación de seguridad en Israel y tuvimos parte de nuestro corazón en Gaza. Podemos ver cómo este corazón regresa poco a poco.

La sensación de seguridad también tiene que ser completa. Estará completa cuando veamos a Hamás sin armas y no en el liderazgo de Gaza, pero estamos en camino.

- Sin olvido ni perdón…

– Sin olvidar por supuesto que sí, nunca podremos olvidar y no vamos a perdonar a los terroristas. Tenemos que tener la posibilidad de esperanza, las ganas de construir un camino nuevo y de hacer acuerdos de paz en la región. Tenemos que hacerlo con los palestinos, entonces tenemos que tener la dosis de compasión para que podamos avanzar por un futuro mejor en toda la región.

- Un mensaje final…

– Yo hablo mucho con los judíos en Uruguay. Personalmente empiezo este año con más esperanza (el pueblo judío inició en septiembre el año 5786). Somos un pueblo fuerte. Tenemos miles de años de continuación. Hemos sufrido tanto durante la historia. Estos dos últimos años fueron horribles para todos nosotros, pero tengo la sensación que ahora podremos ver la luz, el fin del túnel. Tengo la aspiración de un futuro diferente y mejor.