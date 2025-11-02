Israel confirma la muerte de cuatro miembros de Hezbolá y dice que están "jugando con fuego"

Tras un ataque aéreo en el sur del Líbano, el Ejército de Israel confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hezbolá, entre ellos un presunto alto cargo.

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu junto al ministro de Defensa Israel Katz y el jefe del Estado Mayor Eyal Zamir

El Ejército de Israel confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hezbolá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano; mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió al grupo chií de que están "jugando con fuego".

El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hezbolá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas.

Los bombardeos israelíes se han intensificado recientemente contra el sur y este del Líbano, donde causaron 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, tropas israelíes realizaron incluso una incursión terrestre, lo que llevó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar por primera vez la intervención del Ejército contra cualquier futura incursión.

Pese a ello, este mañana el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, es quien ha amenazado a el Líbano, asegurando que el gobierno libanés debe desarmar a Hezbolá y expulsarlo del sur del Líbano.

"Hezbolá está jugando con fuego y el presidente libanés se muestra reacio a actuar", añadió Katz en un comunicado. "La aplicación máxima de la ley continuará e incluso se intensificará; no permitiremos que se ponga en peligro a los habitantes del norte".