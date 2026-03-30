Por qué disparó, qué pena recibirá y quién era la víctima: todo sobre el ataque en una escuela de Santa Fe

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El intendente de San Cristóbal reveló que el padre del alumno asesinado es empleado municipal

En medio del dolor, el intendente de la localidad brindó declaraciones exclusivas a TN, donde reveló un dato que profundiza la tragedia institucional: la víctima fatal es hijo de un trabajador de la Municipalidad.

“Es una familia municipal la más damnificada, el padre del chico fallecido trabaja con nosotros”, confirmó el mandatario, quien se puso a disposición de los deudos y de la comunidad educativa de la Escuela N° 40.

El intendente describió la secuencia del horror, la cual quedó registrada por el centro de monitoreo local. Según su relato, el ataque ocurrió apenas minutos después del ingreso escolar, mientras él comenzaba su jornada laboral en el edificio municipal, "yo entro al municipio a las 7. Iba a buscar agua para el mate y ahí me desayuno con las corridas y chicos que saltaban rejas".

El Intendente admitió que en un primer momento pensaron que se trataba de una "travesura" o un desorden menor entre alumnos. "Recibimos el aviso de la Guardia Urbana de que había tiros y que ya se había dado intervención a la Policía", explayó.

Al igual que los docentes del establecimiento, el intendente manifestó su sorpresa absoluta respecto al perfil del atacante, quien permanece demorado a disposición del fiscal Mauricio Espinoza. El funcionario subrayó que el joven de 15 años era descrito por su entorno como un "muy buen alumno y buen compañero", lo que vuelve el caso aún más "raro y complejo".

“Hay que trabajar mucho, no pueden ocurrir estas cosas. Vivimos una situación de violencia en todo el país, esto no es una isla”, reflexionó el mandatario, haciendo hincapié en que ver a un chico armado dentro de una escuela es un fenómeno que rompe con la calma habitual de la localidad.