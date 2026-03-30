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El ataque, que dejó como saldo un alumno muerto y otro herido, se desencadenó en el momento de mayor concentración de estudiantes: mientras los cursos se encontraban en el patio formando para izar la bandera.
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Por qué disparó, qué pena recibirá y quién era la víctima: todo sobre el ataque en una escuela de Santa Fe

La Justicia de Menores y la Policía de Santa Fe trabajan sobre tres ejes principales: el origen del arma, el entorno familiar del atacante de 15 años y la existencia de posibles conflictos previos ocultos.

MDZ Policiales

La tragedia ocurrida este lunes en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal ha dejado una pregunta que desvela a toda la provincia: ¿Qué llevó a un adolescente de 15 años, sin antecedentes de mala conducta, a abrir fuego contra sus pares? La investigación judicial, liderada por el Juzgado de Menores, se concentra ahora en desentrañar la trama detrás de los disparos que terminaron con la vida de un estudiante y dejaron a otro herido.

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El nuevo video del asesinato en la escuela de Santa Fe: la desesperación de los alumnos

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El ataque provocó el caos y la desesperación de los alumnos cuando el joven comenzó a disparar. Esto fue registrado por una cámara de seguridad en frente del colegio, y el video se filtró en las últimas horas.

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Qué pasará con el menor que asesinó a su compañero en Santa Fe

Según comentaron los letrados Mariana y Néstor Oroño, contratados por el padre del detenido, el caso se regirá por la Ley 22.278, de 1980, que establece que la imputabilidad comienza a los 16 años. Por lo tanto, el joven es considerado imputable, pero no punible, lo que impide la aplicación de una pena de prisión convencional.

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Video: así hostigaban al alumno que asesinó a un compañero en una escuela de Santa Fe

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Se supo quién era el alumno asesinado por su compañero en una escuela de Santa Fe

Según confirmaron autoridades provinciales en una conferencia de prensa, la víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, quien se encontraba cursando el primer año de secundaria. El chico tenía 13 años.

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Ataques armados en escuelas de Argentina: los antecedentes que muestran un patrón que se repite

El hecho vuelve a poner en foco una problemática poco frecuente en la Argentina, pero con antecedentes que dejaron una fuerte marca en la sociedad.

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San Cristóbal: conferencia de prensa tras el asesinato en una escuela

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El gobierno nacional se pronunció sobre el horroroso hecho en Santa Fe

"Estamos siguiendo el hecho con mucha atención y profunda preocupación", aseguraron desde la cartera de seguridad.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se comunicó con el Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y se puso a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se trata de un hecho aislado, sin vinculación con el crimen organizado.

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El intendente de San Cristóbal reveló que el padre del alumno asesinado es empleado municipal

En medio del dolor, el intendente de la localidad brindó declaraciones exclusivas a TN, donde reveló un dato que profundiza la tragedia institucional: la víctima fatal es hijo de un trabajador de la Municipalidad.

“Es una familia municipal la más damnificada, el padre del chico fallecido trabaja con nosotros”, confirmó el mandatario, quien se puso a disposición de los deudos y de la comunidad educativa de la Escuela N° 40.

El intendente describió la secuencia del horror, la cual quedó registrada por el centro de monitoreo local. Según su relato, el ataque ocurrió apenas minutos después del ingreso escolar, mientras él comenzaba su jornada laboral en el edificio municipal, "yo entro al municipio a las 7. Iba a buscar agua para el mate y ahí me desayuno con las corridas y chicos que saltaban rejas".

El Intendente admitió que en un primer momento pensaron que se trataba de una "travesura" o un desorden menor entre alumnos. "Recibimos el aviso de la Guardia Urbana de que había tiros y que ya se había dado intervención a la Policía", explayó.

Al igual que los docentes del establecimiento, el intendente manifestó su sorpresa absoluta respecto al perfil del atacante, quien permanece demorado a disposición del fiscal Mauricio Espinoza. El funcionario subrayó que el joven de 15 años era descrito por su entorno como un "muy buen alumno y buen compañero", lo que vuelve el caso aún más "raro y complejo".

“Hay que trabajar mucho, no pueden ocurrir estas cosas. Vivimos una situación de violencia en todo el país, esto no es una isla”, reflexionó el mandatario, haciendo hincapié en que ver a un chico armado dentro de una escuela es un fenómeno que rompe con la calma habitual de la localidad.

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Docentes y directivos reingresaron a la escuela tras el horroroso hecho

Minutos después de los disparos y el asesinato del menor de 13 años, el establecimiento educativo fue evacuado y la policía acordonó la zona luego de que un asistente escolar logró reducir al atacante.

El periodista Lucas Payetta informó desde el móvil de AIRE de Santa Fe en San Cristóbal que cerca de las 11, el personal educativo volvió a ingresar a la escuela.

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Qué pena podría recibir el alumno de Santa Fe que mató a un compañero, según la nueva Ley Penal Juvenil

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Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

A pesar de que el atacante puede ser juzgado como un adulto en cuanto a la responsabilidad del hecho, la Ley Penal Juvenil mantiene protecciones específicas alineadas con tratados internacionales.

  • Sin prisión perpetua: Aunque la naturaleza del delito (homicidio agravado por el uso de arma) prevea la reclusión perpetua para un mayor de 18 años, la reforma prohíbe taxativamente esta pena para menores.

  • Tope máximo de condena: Según el nuevo articulado, la pena máxima que se le puede imponer al adolescente de San Cristóbal es de 15 años de prisión.

  • Régimen de cumplimiento: El joven deberá cumplir su medida de privación de libertad en un centro especializado de detención juvenil, con programas de revinculación, hasta que alcance la mayoría de edad, momento en el que se evaluará su traslado a una unidad del servicio penitenciario común.

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Nuevas versiones sobre el tirador de Santa Fe: "Quería matar a toda la escuela"

En las últimas horas, se conoció un audio que uno de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno, ubicada en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, le mandó a sus familiares. “Metió la escopeta en un estuche de guitarra. Salió del baño, gritó 'sorpresa' y empezó a los tiros”, relató el joven.

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Disparos, pánico y corridas: así fue la evacuación del colegio en Santa Fe

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Cómo están los alumnos heridos en el ataque que terminó con la vida de un joven en el colegio de Santa Fe

Los dos estudiantes que resultaron heridos en el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, se encuentran fuera de peligro, según el último parte médico difundido por el hospital local. Ambos adolescentes ingresaron con heridas de perdigones y permanecen bajo observación, aunque su evolución es favorable.

El director del centro de salud, Armando Borsini, precisó que uno de los jóvenes presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue sometido a estudios de mayor complejidad, entre ellos una tomografía, con el objetivo de descartar lesiones internas. Pese a la zona comprometida, los médicos confirmaron que su vida no corre riesgo.

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Qué dijeron los docentes sobre el alumno que asesinó a otro en el colegio de Santa Fe

En diálogo con medios de comunicación, el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, aportó los primeros detalles sobre el perfil del atacante, cuya conducta previa no encendió ninguna señal de alerta en la institución educativa. “Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta”, explicó el funcionario, subrayando el desconcierto que reina en la comunidad educativa.

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Video: el momento en el que un alumno disparó y mató a su compañero en Santa Fe

Santa Fe
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Un alumno disparó dentro de una escuela, mató a un compañero e hirió a otros dos

La localidad santafesina de San Cristóbal se encuentra sumida en el dolor y la consternación. Este lunes 30 de marzo, lo que debía ser una jornada escolar habitual se transformó en una tragedia cuando un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno ingresó al establecimiento armado y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de un adolescente y dejando a otro herido.

El hecho ocurrió pocos minutos después del ingreso a clases, en el interior del edificio educativo ubicado en el centro de la ciudad. Según los primeros reportes policiales, el agresor —quien también sería menor de edad— extrajo un arma de fuego en medio de una aparente discusión o ataque premeditado, efectuando varios disparos que impactaron en dos alumnos.

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