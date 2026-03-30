Disparos, pánico y corridas: así fue la evacuación del colegio en Santa Fe

Lo que debía ser el inicio de una jornada escolar habitual en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, se transformó en una escena de película de terror. El ataque, que dejó como saldo un alumno muerto y otro herido, se desencadenó en el momento de mayor concentración de estudiantes: mientras los cursos se encontraban en el patio formando para izar la bandera.

Al sonar las primeras detonaciones, la confusión inicial dio paso a una estampida generalizada. Cientos de adolescentes, impulsados por el instinto de supervivencia, buscaron salidas desesperadas ante la falta de certezas sobre el origen de los disparos.

Crónicas del horror: "Escuchamos un tiro y salté el tapial" santa fe X Los testimonios de los alumnos que lograron escapar pintan un cuadro de desesperación absoluta. Uno de los estudiantes, aún en estado de shock, relató cómo vivió los segundos posteriores al ataque: "Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro, salté el tapial y me fui a la calle".

La huida no fue sencilla. Ante el bloqueo de algunas salidas principales por la aglomeración de personas, muchos jóvenes optaron por vías extremas para ponerse a resguardo. Los estudiantes treparon tapiales de gran altura para salir hacia las viviendas linderas.

Shock familiar y comunitario en San Cristóbal La noticia de la estampida corrió rápidamente por la pequeña localidad santafesina, provocando que decenas de padres llegaran al colegio en medio de una crisis de nervios. El encuentro de los alumnos que habían saltado a la calle con sus familias fue desgarrador.