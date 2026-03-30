Ataques armados en escuelas de Argentina: los antecedentes que muestran un patrón que se repite

Este lunes por la mañana, un ataque armado dentro de una escuela tuvo lugar en la provincia de Santa Fe. Un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno fue armado a la institución y abrió fuego contra sus compañeros. Producto del ataque, un adolescente de 13 años murió en el lugar , mientras que otros dos menores resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados a un hospital.

El hecho vuelve a poner en foco una problemática poco frecuente en la Argentina , pero con antecedentes que dejaron una fuerte marca en la sociedad.

Uno de los primeros episodios registrados ocurrió en mayo de 1997, en la provincia de Buenos Aires. Un chico de 14 años tomó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y asesinó a un compañero dentro del ámbito escolar. El caso puso en discusión el acceso de menores a armas dentro del hogar.

El 4 de agosto de 2000, un alumno de 19 años llegó armado a la Escuela de Educación Media N.º 9 de Rafael Calzada y disparó contra compañeros en la puerta del establecimiento.

Dos estudiantes resultaron heridos y uno murió días después. El agresor fue declarado inimputable, ya que determinaron que atravesaba un brote psicótico. El caso también instaló el bullying como eje del debate público en torno a la violencia escolar.

2004: la masacre de Carmen de Patagones

El 28 de septiembre de 2004 ocurrió el hecho más grave en la historia argentina. Un alumno de 15 años ingresó armado al Instituto N.º 202 Islas Malvinas, en Carmen de Patagones, y abrió fuego dentro del aula.

La Masacre de Carmen de Patagones fue el tiroteo desatado el 28 de septiembre del 2004 en la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas. Foto: Archivo MDZ La masacre de Carmen de Patagones ocurrió el 28 de septiembre del 2004 en la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas. Foto: Archivo MDZ

Tres estudiantes murieron y otros cinco resultaron heridos. El arma pertenecía a su papá, suboficial de Prefectura Naval. Fue declarado inimputable por su edad y más tarde fue diagnosticado con esquizofrenia. El caso marcó un antes y un después en la discusión sobre armas, salud mental y protocolos escolares.

2023: un ataque evitado en Florencio Varela

En 2023, una alumna de 16 años llevó un arma y municiones a la Escuela Secundaria N.º 26 de Florencio Varela. El hecho fue detectado antes de que se concretara el ataque. Según trascendió, la joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

2024: un plan de tiroteo en Escobar

En abril del año pasado, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó por WhatsApp un plan para realizar un tiroteo escolar. La denuncia de padres permitió frenar el ataque antes de que se concretara. El caso evidenció el rol de las redes sociales en la planificación de hechos violentos.

Foto: El Día de Escobar Alumnos de una escuela de Ingeniero Maschwitz planificaron por WhatsApp realizar una masacre. Archivo

2025: alumna atrincherada en Mendoza

En septiembre del año pasado, en La Paz, Mendoza, una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela con una pistola perteneciente a su padre. Realizó disparos al aire y se atrincheró dentro del establecimiento. La situación fue controlada sin heridos.

Video: una joven ingresó armada a la escuela y se atrincheró

Menor De Edad Con Arma En Una Escuela

Un patrón que se repite

Los antecedentes muestran características comunes en los ataques armados: