Ataques armados en escuelas de Argentina: los antecedentes que muestran un patrón que se repite
Desde 1997 hasta hoy, distintos casos evidencian similitudes en el perfil de los agresores y el acceso a las armas.
Este lunes por la mañana, un ataque armado dentro de una escuela tuvo lugar en la provincia de Santa Fe. Un alumno de la Escuela Normal Mariano Moreno fue armado a la institución y abrió fuego contra sus compañeros. Producto del ataque, un adolescente de 13 años murió en el lugar, mientras que otros dos menores resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados a un hospital.
El hecho vuelve a poner en foco una problemática poco frecuente en la Argentina, pero con antecedentes que dejaron una fuerte marca en la sociedad.
1997: el primer caso documentado en Argentina
Uno de los primeros episodios registrados ocurrió en mayo de 1997, en la provincia de Buenos Aires. Un chico de 14 años tomó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y asesinó a un compañero dentro del ámbito escolar. El caso puso en discusión el acceso de menores a armas dentro del hogar.
2000: un ataque en Rafael Calzada
El 4 de agosto de 2000, un alumno de 19 años llegó armado a la Escuela de Educación Media N.º 9 de Rafael Calzada y disparó contra compañeros en la puerta del establecimiento.
Dos estudiantes resultaron heridos y uno murió días después. El agresor fue declarado inimputable, ya que determinaron que atravesaba un brote psicótico. El caso también instaló el bullying como eje del debate público en torno a la violencia escolar.
2004: la masacre de Carmen de Patagones
El 28 de septiembre de 2004 ocurrió el hecho más grave en la historia argentina. Un alumno de 15 años ingresó armado al Instituto N.º 202 Islas Malvinas, en Carmen de Patagones, y abrió fuego dentro del aula.
Tres estudiantes murieron y otros cinco resultaron heridos. El arma pertenecía a su papá, suboficial de Prefectura Naval. Fue declarado inimputable por su edad y más tarde fue diagnosticado con esquizofrenia. El caso marcó un antes y un después en la discusión sobre armas, salud mental y protocolos escolares.
2023: un ataque evitado en Florencio Varela
En 2023, una alumna de 16 años llevó un arma y municiones a la Escuela Secundaria N.º 26 de Florencio Varela. El hecho fue detectado antes de que se concretara el ataque. Según trascendió, la joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.
2024: un plan de tiroteo en Escobar
En abril del año pasado, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó por WhatsApp un plan para realizar un tiroteo escolar. La denuncia de padres permitió frenar el ataque antes de que se concretara. El caso evidenció el rol de las redes sociales en la planificación de hechos violentos.
2025: alumna atrincherada en Mendoza
En septiembre del año pasado, en La Paz, Mendoza, una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela con una pistola perteneciente a su padre. Realizó disparos al aire y se atrincheró dentro del establecimiento. La situación fue controlada sin heridos.
Video: una joven ingresó armada a la escuela y se atrincheró
Un patrón que se repite
Los antecedentes muestran características comunes en los ataques armados:
- los agresores suelen ser alumnos de la institución
- las armas, en muchos casos, provienen del entorno familiar
- los hechos ocurren dentro del horario escolar
- los conflictos previos no siempre son detectados a tiempo