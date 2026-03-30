Salió un nuevo video del asesinato en la escuela de Santa Fe: la desesperación de los alumnos por los tiros

El asesinato en la Escuela de San Cristóbal, Santa Fe, sigue generando conmoción en el país. Un nuevo video mostró el momento de la huida de varios alumnos.

El asesinato de un menor en una escuela de Santa Fe a manos otro joven generó conmoción.

La localidad de San Cristóbal, al norte de la provincia de Santa Fe, se encuentra en estado de shock tras un sangriento episodio ocurrido este lunes por la mañana. Un estudiante de 15 años irrumpió armado en la Escuela N° 40 Mariano Moreno asesinó a Ian Cabrera, un menor 13 años.

El ataque, captado en imágenes que ya forman parte de la investigación judicial, provocó el caos y la desesperación de los alumnos cuando el joven comenzó a disparar. Esto fue registrado por una cámara de seguridad en frente del colegio.

El nuevo video del asesinato en una escuela de Santa Fe santa fe Según las primeras reconstrucciones, el agresor habría logrado burlar los controles ingresando el arma —presumiblemente una escopeta— oculta dentro de un estuche de guitarra.

En una conferencia de prensa, las instituciones confirmaron la identidad de la víctima fatal: Ian Cabrera, quien se encontraba cursando el primer año de secundaria. El joven falleció en el lugar como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta.