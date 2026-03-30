Quiénes son los papás del alumno que mató a un compañero e hirió a otros dos en una escuela de Santa Fe

Tras la tragedia en Santa Fe, comienza la investigación sobre el alumno que disparó en su escuela y su familia.

El menor asesinó a otro joven de un escopetaso en su escuela en San Cristobal, Santa Fe.

Luego de la tragedia que sufrió la localidad de San Cristóbal, Santa Fé, donde un adolescente de 15 años entró a su escuela, disparó contra sus compañeros y mató a un alumno de 13 años identificado como Ian Cabrera, se revelaron más detalles del círculo familiar del asesino.

El chico asesinado por otro menor en una escuela de Santa Fe Ian Cabrera, el chico de 13 años que fue asesinado por un alumno del colegio que entró con una escopeta a la escuela. Instagram @anto.cabrera El perfil de los padres del asesino de Santa Fe El periodista Ignacio Prieto aseguró en TN que el entorno familiar del adolescente era complicado, a pesar de que el asesino no posee antecedentes en su historia escolar de episodios de violencia en la escuela. A su vez, no existía ningún tipo de denuncia de bullying ni de la víctima ni de otra persona.

De acuerdo con TN, el padre del responsable de la muerte de Ian Cabrera trabaja como transportista y hace más de dos años que se fue de la casa a vivir a la provincia de Entre Ríos. Además, aparentemente tendría un consumo problemático de estupefacientes.

Por otro lado, la madre es docente del nivel inicial, pero tiene una carpeta psiquiátrica abierta. Actualmente, se desempeña como comerciante.

Mientras tanto, la hermana mayor del acusado estudia en la Universidad de Santa Fe, por lo que no vive con su familia.