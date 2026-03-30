Quiénes son los papás del alumno que mató a un compañero e hirió a otros dos en una escuela de Santa Fe
Tras la tragedia en Santa Fe, comienza la investigación sobre el alumno que disparó en su escuela y su familia.
Luego de la tragedia que sufrió la localidad de San Cristóbal, Santa Fé, donde un adolescente de 15 años entró a su escuela, disparó contra sus compañeros y mató a un alumno de 13 años identificado como Ian Cabrera, se revelaron más detalles del círculo familiar del asesino.
El perfil de los padres del asesino de Santa Fe
El periodista Ignacio Prieto aseguró en TN que el entorno familiar del adolescente era complicado, a pesar de que el asesino no posee antecedentes en su historia escolar de episodios de violencia en la escuela. A su vez, no existía ningún tipo de denuncia de bullying ni de la víctima ni de otra persona.
De acuerdo con TN, el padre del responsable de la muerte de Ian Cabrera trabaja como transportista y hace más de dos años que se fue de la casa a vivir a la provincia de Entre Ríos. Además, aparentemente tendría un consumo problemático de estupefacientes.
Por otro lado, la madre es docente del nivel inicial, pero tiene una carpeta psiquiátrica abierta. Actualmente, se desempeña como comerciante.
Mientras tanto, la hermana mayor del acusado estudia en la Universidad de Santa Fe, por lo que no vive con su familia.
Además, los especialistas que tuvieron la tarea de mapear a la familia descubrieron que había un conflicto familiar muy marcado por la ausencia del padre, mientras que cuando los especialistas trabajaron sobre la comunidad, las distintas personas definieron al asesino como un "pibe tranquilo" al cual se le daba bien el colegio.