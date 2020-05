Wiñazki preguntó si Rial y Lozano están armando "un nuevo 678"

En otro capítulo de enfrentamiento entre conductores, Nicolás Wiñazki hizo declaraciones recargadas sobre Verónica Lozano y Jorge Rial en diálogo con LAM, haciendo alusión al conflicto que tuvo la primera por la burla que esta hizo de él, y las chicanas que se lanzó con el último porque entrevistó a Susana Giménez y el rating de Todo Noticias.

"Lo de Rial, qué sé yo. Fueron varios tuits, leí uno y le contesté, pero lo de Lozano me sorprendió porque ella es psicóloga. No sé por qué reaccionó así, yo dije que capaz que le afectó la cuarentena, no sé. No lo podía creer, y dije, 'bueno, son las reglas del juego', pero después cuando la ví, me quedé helado", disparó el conductor de TN Central con respecto a cómo se burló Vero de él.

Sin embargo, al referirse al conductor de Intrusos, Wiñazki fue todavía más duro: “Lo de Rial me parece que lo está haciendo con un montón de periodistas. ¿Hay un nuevo 678? Está pasando que hay mucha gente que está viendo lo que hacen los demás en el periodismo, mucha gente del espectáculo fijándose y hablando de los medios, con un discurso bastante politizado y del que no sé si hay alguien detrás, perteneciente a algún sector del poder”.

“Es una cosa muy loca que se ataque a alguien por la persona y no por los argumentos, ¿por qué no se pueda debatir realmente?", finalizó Wiñazki.