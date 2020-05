La condición que TN le puso a Wiñazki para que le responda a Lozano

Nicolás Wiñazki habló hace unos días de la sensación de tener que ver a su sobrina recién nacida por WhatsApp en el marco de la actriz crisis sanitaria que azota al país y al mundo. Un día después, Verónica Lozano satirizó el lamento del periodista y a partir de ahí estallaron las opiniones en las redes.

Luego Wiñazki respondió a la burla de Luzano, pero ese descargo pasó por un acuerdo del canal TN. Recordemos que Wiñazki hizo una investigación sobre Odebrecht en la que estuvo involucrado Jorge "Corcho" Rodríguez, pareja de Lozano. Para muchos, Lozano esperó el momento oportuno para vengarse, y eso fue lo que generó su ironía hacia el periodista.

Este lunes, Adrián Pallares reveló e Intrusos cómo fue el trasfondo de la respuesta del conductor de TN. "Nico pide poder contestarle y que le dejaran pasar el video de Verónica. En el canal no quería que él le contestara. No querían entrar en una guerra con Lozano. Finalmente le permiten contestar pero le pusieron una condición: "Ni una palabra del Corcho Rodríguez", le dijeron. El canal no quería entrar ahí. ¿Por qué será? Yo no sabría decirles. Por eso Wiñazki no hizo ninguna referencia al Corcho, porque fue un pedido del Grupo".

Vale recordar que, por aquella investigación periodística, Rodríguez quedó procesado, sospechado de recibir coimas, y podría ir a juicio oral. Mientras que Lozano apareció en múltiples fotos en portales por el caso, sin tener ninguna vinculación más que la de ser pareja del empresario.