La curiosa faceta artística de Rodolfo Barili que pocos conocían: "La balada del diablo y la muerte"

Lejos de la formalidad que requiere el noticiero, salió nuevamente a la luz un video del conductor, el cual sorprende con su arista musical.

Detrás de aquella imagen proyectada al frente del noticiero, Rodolfo Barili esconde una profunda pasión por el rock nacional. En las últimas horas, un video del conductor desató furor en las redes sociales, mostrando una faceta artística que, si bien no es un secreto, siempre logra sorprender.

En el registro audiovisual que comenzó a circular con fuerza, se ve al periodista completamente distendido, vistiendo remera y jeans, y portando una guitarra eléctrica. Acompañado por una banda en lo que parece ser una sala de ensayo, Barili se entregó a la música para interpretar "La balada del diablo y la muerte", uno de los himnos más emblemáticos de La Renga.

Un contraste que celebra el público Embed - Rodolfo Barili Lo que más llamó la atención de los usuarios fue el marcado contraste entre su habitual rol televisivo y la actitud apasionada con la que encaró la canción. Su interpretación captó rápidamente la atención, generando miles de reproducciones y una ola de comentarios positivos.

No es la primera vez que Barili deja entrever su amor por los acordes. A lo largo de los años, el conductor ha compartido esporádicamente distintos momentos vinculados a la música, confirmando que la guitarra es su gran cable a tierra fuera de su profesión.

Una fuerte despedida al Indio Solari Embed - Rodolfo Barili 2 Esta marcada conexión con el rock argentino afloró luego del fallecimiento del Indio Solari, demostrando el respeto que siente por las grandes figuras del género.