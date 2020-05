Polémica burla de Lozano a Wiñazki: ¿libertad o intolerancia?

Este viernes, Verónica Lozano se burló en su programa del periodista Nicolás Wiñazki, quien se había pronunciado en contra del aislamiento obligatorio la noche anterior.

"Hoy mi hermana Sofía fue mamá. Hoy fui tío. Está todo bien, tuvo una hija hermosa, es divina. Pero la vi por WhatsApp", había contado el periodista de TN..

Visiblemente emocionado Wiñazki acotó: "La clase política no sé si está viendo lo que le estamos dando: nuestra vida. Siempre se le da la vida a la política porque son quienes controlan variables que pueden traernos la muerte, pero en este caso, digo la vida en el sentido de que está pasando. Nació mi sobrina y no sé cuándo la voy a ver. El aislamiento acá va a seguir, falta muchísimo. Perdón por contar algo personal, pero me parece que lo grafica bien. Hoy no vi a mi sobrina, a mi hermana, a mi cuñado. Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver".

"¿Hasta cuándo nos van a tener encerrados? ¿En qué momento el gobierno va a permitir lo que ya se permite en Italia y España?", se preguntó el periodista.

Verónica Lozano cargó contra el periodista al imitarlo con sarcasmo. El gesto de la conductora desató una agitada polémica en Twitter, con opiniones a favor y en contra.

Por un lado acusaron a Lozano de no respetar la libertad de expresión del Wiñazki, y de representar el típico ensañamiento del prototipo de peronista que no soporta una opinión diferente a la de su adorado referente. Del otro lado, celebraron la propia libertad de expresión de la conductora, y señalaron la ironía como válida al considerar que el periodista intentó apelar al sentimentalismo para apoyar su línea editorial.

Durante la tarde, la figura de Telefe fue tendencia en Twitter. Habrá que ver si vuelve a referirse al tema.