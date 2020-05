Fuerte cruce entre Jorge Rial y Nicolás Wiñazki por el viaje de Susana Giménez

Jorge Rial decidió salir al cruce de su colega Nicolás Wiñazki luego que anoche la entrevistara desde su noticiero. La diva explicó los motivos de su viaje a Punta del Este en cuarentena y se generó un gran debate en Twitter.

"Los presos están en la calle y... ¿nosotros vamos a estar presos?", "Alberto debe estar presionado por La Cámpora", "Tuve que llenar más permisos que cuando Rusia era comunista" y "Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela", fueron algunas de las declaraciones que inundaron los titulares de los medios nacionales.

Mientras miraba la charla por TN, Rial apuntó contra Wiñazki desde las redes sociales: "Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia".

Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia. pic.twitter.com/J8eSUa9q0F — JORGE RIAL (@rialjorge) May 26, 2020

Tras el comentario, el periodista decidió no quedarse callado y le contestó: "Querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Giménez salió de modo legal de la Argentina. Chequealo. Periodismo. No te pongas celoso por una nota...".

Querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Giménez salió de modo legal de la Argentina. Chequealo. Periodismo.

No te pongas celoso por una nota... — Nicolás Wiñazki (@wwnicolas) May 27, 2020

Rápidamente, la figura de América comentó: "Nadie dice que no es legal. Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta".

Nadie dice que no es legal. Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta. pic.twitter.com/WMxeBEaium — JORGE RIAL (@rialjorge) May 27, 2020

Además, Rial anticipó que esta tarde habrá un programa especial sobre el viaje de la diva de los teléfonos.