Desde Uruguay, Susana lanzó polémicas frases contra el Gobierno

Susana Giménez habló públicamente tras la polémica por su viaje a Uruguay el pasado sábado en un vuelo privado autorizado por la ANAC (la Administración Nacional de Aviación Civil).

La ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) autorizó el vuelo de Susana a pesar de que los únicos vuelos habilitados en estos tiempos son los del tipo sanitario, los que llevan funcionarios y los que se usan para el transporte de cargas, entre otras excepciones.

La diva pudo viajar porque estaría tramitando su residencia en Punta del Este. "El detalle del viaje dice: traslado de dos ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay".

Ante la polémica generada en redes sociales, Susana habló TN y en charla con el periodista Nicolás Wiñazki dejó unas cuantas frases polémicas y planteó un desacuerdo con la prolongación de la cuarentena.

"¡Diez semanas!". Y luego enfatizó: "¡No me digas que después no puedo volver a mi casa por ahí sí que me mato!".

Consultada por los dichos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que si es necesario cierra edificios y countries, la diva fue lapidaria: "Él dice... eso no lo va a lograr, los presos están en la calle y... ¿nosotros vamos a estar presos? Estamos todos locos. Esto enloquece a la gente, la gente se asusta, es muy débil y empiezan a llorar".

Luego, en Polémica del Bar agregó: "¿Cuánto voy a estar encerrada? Ya está, estuve 65 días encerrada". Y con respecto a la tramitación del permiso dijo: "Tuve que llenar más permisos que cuando Rusia era comunista".