La viuda del Indio Solari habló tras la masiva despedida al músico: su especial agradecimiento a funcionarios peronistas

Virginia "Viru" Mones Ruiz publicó un video en las redes sociales, con sentidas palabras para quienes participaron del multitudinario adiós al Indio Solari.

La viuda del Indio Solari compartió un video en las redes sociales. Foto: Instagram @indiosolarioficial. Instagram @

La viuda del Indio Solari, Virginia "Viru" Mones Ruiz, rompió el silencio tras la muerte del legendario músico compartiendo un video para agradecer las muestras de afecto que recibió tanto ella como su hijo Bruno.

"Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer", comenzó la viuda de Solari, para acto seguido mencionar a referentes del peronismo como Axel Kicillof, Facundo Tignanelli, Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Jorge Ferraresi y Pablo Descalzo.

La viuda del Indio Solari habló tras el multitudinario adiós al músico El video que compartió la viuda del Indio Solari El agradecimiento de Mones Ruiz a los funcionarios estuvo relacionado con la colaboración que aportaron en la organización de la masiva despedida al Indio Solari.

La viuda del histórico líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota también agradeció a los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús, así como también a los vecinos de Parque Leloir. Además, hubo sentidas palabras para los músicos que acompañaron al ícono del rock argentino, sus amigos personales y su público incondicional.