Rial le respondió a Wiñazki y felpudeó el rating de TN

Este miércoles, en Intrusos, abordaron el polémico viaje de Susana Giménez a Uruguay. Y Jorge Rial se encargó de señalar que la primera entrevista que brindó la diva anoche tras el estallido del escándalo fue a TN Central, el envío conducido por Nicolás Wiñazki.

“De hecho, la primera nota que da ayer Susana, se la da a Wiñazki. Y yo subí un tuit diciendo sobre cómo le habían ido al hueso a Tinelli y que con Susana habían sido... y los dos viajes eran legales. Él en un momento me contesta y me dice 'periodismo, hay que chequear'. Justo TN, que no chequea nada, que está lleno de fake news y que están tan nerviosos y preocupados porque están terceros cómodos. Todos los días tanto A24 como C5N les dan una paliza”, disparó fuertemente Rial haciendo alusión a la bajas mediciones de rating del canal de noticias en donde trabaja Wiñazki.

Pero luego el conductor de Intrusos fue todavía más incisivo al afirmar: “El quiebre de TN es en el espacio de Wiñazki, es el que rompe todo. Dice chequear y me acuerdo que cuando fue lo de Tinelli, los que chequeamos de verdad lo que había en esa valija fuimos nosotros. Porque ahí decían que había chocolate, y acá chequeamos que ni siquiera era una valija, fue un bolso, y con medicamentos muy sensibles que ni siquiera se encargaron de averiguar qué eran. Y es cierto que había un par de camperas, pero es el tema ideológico, porque a Tinelli no se le perdona que se maneje como político y responda como estrella, y no es así, si te manejás como político, las consecuencias son políticas, y lo que pagó Marcelo fueron consecuencias políticas, porque se sentó en la mesa del hambre y apoyó este gobierno”.