Con filosos dardos a Cristina, Wiñazki habló de la burla de Lozano

Nicolás Wiñazki no dejó pasar la imitación en modo sarcasmo que Verónica Lozano hizo de él por su crítica a la cuarentena obligatoria que le impide ver a su sobrina recién nacida, y le contestó en TN.

“Estoy muy sorprendido por la repercusión de lo que dije ayer y por el tono de algunas respuestas. Pero bueno, también contento porque dije que tal vez ayudaba a pensar y ayudó. También por la gente que me ha insultado, la verdad es que es sorprendente. Ayer conté algunas vivencias personales sobre la cuarentena que generaron una repercusión muy fuerte”, comenzó el conductor de TN Central.

Y agregó: "Hubo comentarios de todo tipo, algunos penosos, otros chupamedias de algún sector nacional o provincial. Otro que se enojó porque hablé de Cristina Kirchner, pero lo dije porque están usando la pandemia para garantizarse ciertas cuestiones de sus problemas personales, como por ejemplo, impunidad en los tribunales. Esto es así, Cristina Kirchner logró ralentizar todas las causas en su contra".

Sobre la ironía de Lozano, Wiñazki puntualizó: "Hice un comentario personal y me sorprendió lo que dijo una excompañera de TN, Vero Lozano, que me imitó, y no tengo ningún problema con que me imiten. Me causa gracia".

Pero luego profundizó: "Me sorprende lo de Vero Lozano, no porque me imite, sino porque quizás le afectó la cuarentena. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Vero, vos sos psicóloga, y yo lo que hice fue preguntar sobre hasta cuando va a seguir la cuarentena, que es lo que se pregunta gran parte de la sociedad. Quizás Lozano no lo sabe, pero hay gente que la está pasando recontra mal. No lo quiero personalizar, pero fue uno de los ejemplos que me asombraron, ¿tanto quilombo con lo que dije? Pido disculpas por ser autorreferencial, lo hice porque me parecía gráfico".

.Luego, el periodista contó que lo tildaron en distintos medios de “ser horrible”, “roñoso”, “gordo” y también recibió insultos.

“Yo solo hice preguntas. ¿No se las hicieron ustedes?. '¿Hasta cuándo va a durar esto?' y '¿Por qué?', fueron casi preguntas de un chico. Realmente creo que la cuarentena está afectando, porque saltaron todos. Yo no milito la anticuarentena, y estamos hablando con infectólogos todos los días. No pedí levantar la cuarentena para nada, pero quizás lo que dije generó como un espejo de deseo de gente que sí quiere levantarla y tal vez no se anima a decirlo. Vivan su vida, anímense a hacer, digan ustedes lo que piensan. No quiero exagerar ni ponerme en el centro de nada, pero realmente fue asombrosa la repercusión. Muchos colegas, y otros que dicen serlo, hablaron de esto mismo, militar la anticuarentena, eso es bajada de línea. El abogado de la doctora Kirchner, Gregorio Dalbón, me dijo imbécil. ¿Por qué? Porque no dije lo que dije. Yo dije que hay abuelos que se mueren y la familia no puede estar en el entierro, y no solo abuelos, con cualquiera que se muere no pueden estar los deudos", expresó indignado el conductor..

Y finalizó contundente: "Sí, soy gordo, pelo..., judío, estúpido, soy todo eso que dijeron. Hablo como el Topo Gigio. Sigan diciéndome así si los hace feliz y los tranquiliza. Me dijeron, como si fuera despectivo, que soy pu.... No sean homofóbicos. Bueno, soy gordo, tro..., judío, imbécil, imitenme, cáguense de risa. Acá estamos, viviendo como fantasmas en una ciudad fantasma".