Brieva le reclamó a Alberto "ser Venezuela ahora y regular la prensa"

"Si vamos a ser Venezuela, seamos Venezuela ahora", le reclamó Dady Brieva al presidente Alberto Fernández en su programa "Volvamos mejores" (El Destape Radio). Además, le pidió que "regule" lo que dicen los periodistas.

"Cuando volvimos, creí que no iban a estar más los que estaban, que se iban a investigar. Me dio ilusión. Sé que no es fácil, pero tampoco me quiero quedar con que no es fácil. Porque si no juzgamos, si no intervinimos, si no investigamos, fuimos", lanzó contundente Dady.

Además, no tuvo ningún reparo en adherir a la censura: "Los periodistas siguen como si nada hubiese pasado. Y la verdad que necesitamos urgente regular qué es lo que se dice, como pasó en Estados Unidos con las Torres Gemelas, cuando no se podía mostrar un cuerpo, no se podían mostrar imágenes... Tenemos que regular esto. Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí vamos a ser populismo, así que empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera".

Y agregó: "Me parece que hoy se armó una movida interesante en las redes. #EsAhoraAlberto decían en Twitter. Y yo te digo, Alberto, que seguramente no me estás escuchando porque escuchás otra radio, que vos fuiste elegido, tenés que hacerte responsable".