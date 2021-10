Salta en la vanguardia de los estudios astronómicos mundiales

El pasado 26 de octubre se dió inicio al Proyecto QUBIC. Con la presencia de Daniel Filmus, Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Matías Canepa, Ministro de Educación de Salta y la Dra. Ana Franchi, presidenta del CONICET, entre otros, se inauguró el Laboratorio de Integración del telescopio QUBIC.

Las autoridades firmaron una declaración conjunta en apoyo a la constitución del Consorcio Interinstitucional “Salta Ventana al Universo”, un proyecto que aspira a convertir a la Provincia de Salta en punto de referencia mundial en astronomía observacional y que reúne a diversos actores del ámbito provincial y nacional. Tiene como fin dotar de la infraestructura necesaria para la instalación de grandes instrumentos y equipos de trabajo, así como también a promover la popularización y difusión de la actividad científica en la provincia.

El telescopio QUBIC analizará las huellas de las ondas gravitacionales, ocurridas hace 13.800 millones de años con la creación del universo. El proyecto busca comprender más a fondo lo que ocurrió en los primeros instantes del nacimiento del universo y pretende comprobar empíricamente la teoría de la inflación cósmica del Big-Bang.

Foto: Presidencia CNEA

“QUBIC (Q-U Bolometric Interferometer for Cosmology) es un proyecto internacional de cosmología experimental que tiene como objetivo medir el modo B en la polarización de la radiación de fondo en microondas (CMB, por Cosmic Microwave Background), a fin de descubrir qué ocurrió en los primeros instantes después del nacimiento del universo. El modo B de polarización estaría relacionado con ondas gravitacionales primordiales, predichas por la Teoría inflacionaria, una modificación de la Teoría del Big Bang, que predice una expansión exponencial en los primeros instantes de vida del Universo”, explican los desarrolladores del proyecto.

La investigación se llevará adelante por una colaboración internacional que involucra instituciones y científicos de Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Argentina. Nuestro país fue elegido como sede del primer instrumento, que se ubicará en la zona de Alto Chorrillos, Provincia de Salta, a 4.900 metros sobre el nivel del mar.

Además, esta zona también albergará el radiotelescopio argentino-brasileño LLAMA. De esta manera, el noroeste argentino será centro de atracción científica a nivel nacional, regional y global.

La Dra. Franchi, presidenta del CONICET, expresó su alegría y destacó la importancia de la colaboración conjunta entre los científicos y las instituciones involucradas en el proyecto: “Para nosotros y nosotras como país es un orgullo inmenso poder contar con esta tecnología. Como investigadora y presidenta del CONICET también es un orgullo nos hayamos podido juntar, colaborar y trabajar en conjunto, los trabajadores y trabajadoras de todas estas instituciones de ciencia y tecnología para llegar a esto, que, repito, es un orgullo nacional”.

Telescopio QUIBIC

Foto: Presidencia CNEA

Asimismo, el ministro Daniel Filmus recordó una frase de Albert Einstein: “Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”. En ese sentido expresó: “Es por eso que no podemos seguir cometiendo la estupidez de continuar haciendo las mismas cosas, debemos trabajar para que la ciencia y la tecnología pasen a ser patrimonio de nuestro pueblo y que las defienda toda la sociedad argentina, porque son sin lugar a dudas las que nos marcan el camino hacia el futuro”. Y finalizó diciendo que “tenemos que tener soberanía científico-tecnológica y pelear para que nuestras científicas y científicos, que son de la mejor calidad del mundo, tengan la oportunidad de trabajar en nuestro país y no se tengan que ir afuera, además de repatriar a quienes se fueron”.