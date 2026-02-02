Semana clave para Walter Bento: cuándo se conoce el veredicto y la posible sentencia

Hace 922 días, el 26 de julio del 2023 , inició uno de los juicios más impactantes de la historia judicial de Mendoza . Walter Bento , en aquel momento juez federal penal con competencia electoral, fue sentado en el banquillo de los acusados, denunciado a través de una profunda investigación de liderar una banda criminal - asociación ilícita- que ofrecía supuestamente beneficios judiciales -excarcelaciones, prisión domiciliaria, entre otros- a imputados y procesados por causas de narcotráfico y/o contrabando, a cambio del pago de sobornos y coimas.

Dos años y medio después del comienzo del juicio , esta semana será clave y decisiva, ya que se conocerá el veredicto , bajo la firma de las juezas que integran el Tribunal Oral Federal II (TOF II), que son las puntanas Gretel Diamante (presidenta) y María Carolina Pereira, más la sanjuanina Eliana Rattá , un cuerpo que fue conformado luego de que varios magistrados decidieran apartarse y excusarse de esta causa caliente, ya sea por "enemistad manifiesta" como "amistad manifiesta", o simplemente para no exponerse a uno de los juicios más importantes y sensibles dentro de Tribunales.

El proceso previo ha sido arduo e incluso más largo que el juicio, y el rol de los medios de comunicación también ha sido relevante. El 1 de noviembre del 2020, los periodistas Jorge Caloiro, Facundo García y el equipo de MDZ Política, comenzaron a ventilar esta trama a través de una serie de artículos periodísticos, tras extensas investigaciones, que ya daban cuenta sobre estos casos de sospechas de corrupción dentro de la Justicia Federal, con miembros de distintos espacios de poder implicados en esta aceitada maquinaria de corrupción.

Veredicto del caso Walter Bento

El punto clave de este juicio es que está por conocerse el veredicto. Según información judicial, este lunes se retomará el juicio y se han fijado audiencias hasta el viernes inclusive.

El veredicto se dará en dos partes: primero sobre la responsabilidad penal, es decir, si Bento y el resto son hallados o no culpables; y luego sobre la pena y años de condena, si corresponde.

Walter Bento, este miércoles en el edificio de Tribunales Federales Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ Walter Bento, en el edificio de Tribunales Federales Alf Ponce Mercado/MDZ

En el TOF II esperan dictar la llamada "sentencia de responsabilidad" este martes.

En la previa del veredicto, Bento y el resto de los acusados podrán dar sus "últimas palabras".

El juicio del siglo

Lo cierto es que hemos atravesado hasta la fecha 160 audiencias, de las cuales 57 fueron solamente de alegatos, según el recuento del TOF II. En todo este ciclo del juicio, declararon 309 testigos en debate, en cientos de horas de declaraciones, aporte de pruebas, denuncias de fiscales, defensas de abogados e incluso chicanas judiciales.

En ese tramo, acusados "arrepentidos" dieron vuelta sus declaraciones y acusaron "presiones" de la fiscalía, mientras que también aparecieron otros imputados que admitieron el pago de coimas. También uno de los testigos del caso y además condenado por contrabando, se quitó la vida.

En el medio de este proceso, Walter Bento, quien supo ser uno de los jueces con más poder a nivel provincial, fue suspendido antes del comienzo del juicio y luego destituido de su cargo como juez federal penal con competencia electoral, en noviembre del 2023. El Consejo de la Magistratura lo encontró culpable de mal desempeño en sus funciones.

Desde allí, ha permanecido con prisión preventiva en la cárcel de Cacheuta, a la espera de la finalización del juicio.

La causa de Walter Bento en la Justicia

La causa inició con 33 imputados, entre quienes se encuentran propios familiares de Bento, abogados acusados, presos por este tipo de delitos, un excomisario y hasta narcofinancistas, quienes han transitado por dos años y medios por los pasillos de Tribunales Federales de Mendoza.

image La "banda" de Walter Bento. MDZ

Walter Bento tiene una extensísima acusación. En primer lugar, está apuntado como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo por 15 hechos en calidad de autor, todos a su vez en concurso real con prevaricato en calidad de autor; en concurso real con omisión y retardo de justicia y con enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo y falsedad ideológica en grado de coautor.

Se lo acusa también de abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí y en concurso ideal respecto del delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por dos hechos, en concurso real con ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

La fiscalía, con Gloria André y Dante Vega como principales referentes, ha dado sus pruebas de por qué acusa a Bento de los delitos nombrados, ha centrado su caso en el nexo y vínculo de Bento con el exdespachante de aduanas asesinado en 2020, Diego Aliaga, a quien se lo apuntó como la "mano derecha" del exjuez; explicó la estructura de la "banda" y cómo funcionaba; y también se ha enfocado en el crecimiento patrimonial, el cual entienden que Bento no ha podido justificar.

dante vega caso bento.jpg Los fiscales Gloria André y Dante Vega. Alf Ponce Mercado/MDZ

"Es imposible llegar a ese nivel de vida. (...) Que nos pasen la fórmula", dijeron desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre el patrimonio de Bento y su familia. Con 15 de los casos del juicio, el monto de las “coimas” sería de U$S 1,7 millones que fueron pagados por presos o acusados de delitos federales con dólares en efectivo o con bienes, como autos e inmuebles.

image Bienes de la familia de Walter Bento. MDZ

Mientras tanto, la defensa de Bento, liderada por Mariano Fragueiro Frías, pidió la absolución por todas las causas y solicitaron la prescripción de la acción de 12 hechos por los cuales el Ministerio Público Fiscal había motorizado el juicio.

Se trata de 10 hechos de delitos por abuso de autoridad, y dos hechos por delitos de desobediencia. Señalaron que transcurrió "el máximo de duración de la pena señalada para el delito.

juicio a walter bento Mariano Fragueiro Frías.jpg El abogado de Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías. Juan Mateo Aberastain/MDZ

Además, han intentado despegar a Bento de cualquier tipo de acto de corrupción, al sostener que "no hay una prueba de nada" y que el dinero malhabido "nunca llegaba ni a Bento, ni a los fiscales que involucraron, ni a los camaristas que involucraron, ni al procurador de la provincia”.

Esta semana no se cerrará la megacausa Bento, ya que pase lo que pase, Fiscalía o Defensa apelará a tribunales superiores. Pero podría comenzar a ser una suerte de principio del fin.