Los tres elementos de la "banda" de Bento que confirman la asociación ilícita, según la fiscal

El Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó este miércoles la tercera jornada de alegatos en la megacausa en Tribunales Federales que tiene como principal acusado a Walter Bento, exjuez federal con competencia electoral de Mendoza, acusado de cobrar coimas a cambios de beneficios judiciales.

La fiscal general, Gloria André, se centró en este caso nuevamente en Diego Aliaga, exdespachante de aduanas asesinado a mediados del 2020, que ha sido catalogado como el "nexo" de la supuesta banda, en la que mantenía relaciones con Bento y luego "bajaba línea" y organizaba acciones con el resto de los integrantes.

Pero también hizo referencia al "conocimiento" que tenían los supuestos integrantes de la organización sobre los propios movimientos del exjuez federal, como por ejemplo las licencias que tenía y cómo lo "aguardaban" para actuar, principalmente el resto de los abogados.

Gloria André y Dante Vega, fiscales.

El alegato de André fue una continuación de la audiencia de este martes, en la que habló en primer lugar de cómo se "estructuraba" la banda con el exjuez a la cabeza; así como también de algunos detalles de los vínculos entre Aliaga y Bento, que será clave intentar probarlo para el desenlace del juicio.

Para André, hubo tres grandes elementos que vinculan y refuerzan las relaciones entre Bento y el resto de la banda, además de también puntualizar a Aliaga como un "miembro clave", siempre debajo del accionar, según la fiscalía, del propio Bento.

Licencias de Bento

Por un lado, la fiscal puso énfasis en el fuerte "conocimiento" de las licencias del exmagistrado por parte de los miembros de la organización.

Para André, las conversaciones entre los diversos imputados -en su mayoría abogados- respecto a cuándo estaba o no de vacaciones Bento para "actuar" mediante presentaciones o actuaciones, dan cabales argumentos de la existencia de un "vínculo".

Entre las pruebas, mostró una del 9 de septiembre de 2019, entre el abogado Martín Ríos y el narcofinancista Walter Bardinella Donoso.

Ríos le comentó: "Tengo hecho el escrito para presentarlo, pero se ha ido de licencia esta semana el juez hasta la semana que viene (...) por ahí es mejor que esté él para que nos dé bola a ese tema del teléfono". Ante esto, Bardinella le contestó: "Martín, mejor que esté él, siempre es mejor que esté él". La licencia de Bento fue del 9 al 13 de septiembre.

Walter Bento.

Otra fue el 3 de octubre de 2019, también entre Ríos y Bardinella. Ríos dijo: "Hola Walter (...). Mirá no lo presentamos porque el contacto nuestro para verificar lo otro, de la otra causa que teníamos que verificar que hablamos el otro día a ver si era cómo vos decías o no, está justo de licencia". La licencia de Bento fue a partir del 3 de octubre.

En tanto, el 16 de diciembre del 2019, hubo un diálogo entre el abogado Luciano Ortego y Bardinella Donoso, en la que el letrado le dijo: “El 1 vuelve el 2 de enero”.

Efectivamente, Bento volvió de licencia el 2 de enero, y André puntualizó en que ellos ya tenían esa información desde diciembre.

En la indagatoria, André le preguntó a Ortego cómo sabía el mismo 16 de diciembre a la madrugada cuándo se iba y cuándo volvía Bento de licencia. Dijo Ortego: “Yo si me he enterado en el Juzgado, me he enterado en la mañana. En esa época, si he preguntado me he enterado en la mañana que ha sido la licencia del juez. O sea, estando acá". Y agregó: "No sé si me enteré el 15, 16, 14. Cuando estaba el oficio del auto de (Eugenio) Nasi, que no terminaba con el trámite. Ahí me enteré que el doctor Bento no estaba. Tal vez me he enterado el mismo día, no sé. O me dijeron "no está el juez, hoy no vino, ya se fue porque se va de licencia".

Después, dijo Ortego, sobre la licencia: “no me interesaba en realidad. Sí me interesaba que esté el juez Bento, Garnica o quien sea si iba a llevar a una persona que estaba prófuga. Que estuviera el que iba a decidir, que estuviera Garnica o Bento, me daba lo mismo”.

Para André, es "imposible" que le resultara indistinto, "porque si no, ¿por qué hablaba en mensajes sobre la importancia que estuviera Bento?”.

Otra prueba es la del abogado Javier Angeletti a Eugenio Nasi, en la que el 23 de noviembre, le envió el siguiente audio: "Me da bronca que el pelotudo de Ortego no te avise, te está dejando en banda. Estos detalles hay que estar encima. Mañana viene el juez, el lunes toma su asiento y veremos, dale, es decir yo me quedaría acá ahora, el fin de semana tranquilo, más con esto, o sea, las posibilidades son más altas a que estés tranquilo".

El "conocimiento" de Aliaga sobre las causas

Como otra de las claves, la Fiscal puso también el foco en el supuesto conocimiento por parte de Aliaga "de lo que sucedía en las causas, aún cuando eran secretas".

En este sentido, André habló de declaraciones de Ortego, que cambiaron en diversos momentos del desarrollo del juicio. Si bien en la indagatoria de la instrucción dijo Ortego que Aliaga "sí tomaba conocimiento de las causas judiciales y él era el que abordaba a los abogados y preguntaba, pero siempre en búsqueda de dinero", luego cambió sus dichos en el juicio.

Diego Aliaga, asesinado en 2020.???

En este sentido, declaró posteriormente que Aliaga "estaba todo el día acá en el café, hablaba con todos los abogados, acopiaba mucha información, porque se sentaba con uno con el otro, con el otro".

"Resulta insólito que solo se sentara en los cafés y accediera a tanta información sensible", acotó la Fiscal.

También tomó declaraciones del excomisario Gabriel Moschetti, que está también imputado. "Él siempre me decía (ndr: por Aliaga): 'no me digás nada pibe, si yo ya sé todo', me decía. Al final, sí me doy cuenta: Aliaga ´sí tenía relación, tanto con el juez como con el juzgado, por ende, estimo que él sabía del tema de los allanamientos'".

A la "espera" de instrucciones de Aliaga

En otro orden, André sostuvo que los abogados imputados "siempre esperaban instrucciones de Aliaga para actuar", y consideró "insólito", a no ser de que existiera una asociación ilícita, que abogados "con 30 años de experiencia, le preguntaran cómo o en qué momento actuar a Aliaga", que era despachante de aduanas.

De esta forma, hizo referencia a Ríos, en el cual, en una conversación en junio del 2019 con el propio Aliaga, le pregunta: "Hola Diego, buenas noches. Mañana tenemos que juntarnos, mañana, pasado o mañana a la tarde porque yo tengo un debate, a las 12 tengo los alegatos, no sé a qué hora termino, pero quería que nos juntáramos por el tema este del muchacho de los otros días que tenemos que solucionar unas cositas. Está interesante, por eso quiero que nos juntemos. Un abrazo".

La respuesta de Aliaga a Ríos.

Además, recordó diversos encuentros que hubo entre Ríos, Bardinella y Ortego junto a Aliaga, donde también este último les informaba cuándo o en qué momento realizar las presentaciones en la Justicia a los abogados.

"Aliaga ofrecía acuerdos en nombre de Bento. Arreglaba, cobraba los sobornos y las resoluciones por Bento los beneficiaban", cerró.