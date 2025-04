Uno por uno: los llamativos detalles de las conexiones entre Bento y Aliaga, el "nexo" de la banda 

En una nueva jornada del caso de Walter Bento, exjuez federal acusado de favorecer a presos a cambio de coimas, la fiscal general Gloria André retomó los alegatos con los cuales intenta probar que el exmagistrado lideró una "banda" a través de una asociación ilícita con vínculos en la propia justicia, en la cárcel y también en parte de la policía.

Si bien André expuso en la primera parte de la audiencia de este martes la "estructura general" de la supuesta banda y también mostró una línea de tiempo con las causas que vinculan los supuestos actos ilícitos con los propios miembros, en la segunda parte se centró en lo que entienden que ha sido el "nexo" entre Bento y el resto de los abogados y demás integrantes de dicha banda con Diego Aliaga, exdespachante de aduanas que fue encontrado asesinado a mediados del 2020.

La fiscal no sólo recordó qué dijo el propio Bento de Aliaga con sus conexiones (principalmente en 2019), sino que también marcó una serie de "contradicciones" del exmagistrado cuando habló de diversos eventos que mantuvo junto Aliaga, como en la venta de una camioneta, como así también las supuestas conversaciones en Telegram, que fueron 265 para la fiscalía y que Bento ha negado de forma recurrente.

Diego Aliaga, el "nexo"

No obstante, André aseguró que circunscribir el rol de Aliaga como "nexo" es "recortar su función o la realidad".

"Si bien su rol más preponderante es el de intermediario, lo cierto es que además cumple otras funciones dentro de la asociación. Actuó como informante del comisario (José) Moschetti, y podemos afirmar incluso que Aliaga generaba las situaciones que daban lugar a las causas", dijo la fiscal, quien agregó que "introducía información y era quien 'iniciaba' las propias causas con información, con las cuales luego solicitaban coimas".

Diego Aliaga.

"Aliaga abordaba a las personas o allegados para arreglar acuerdos con el juez Bento; también bajaba información al resto de los integrantes e intervenía personalmente también en las causas", aseguró André.

La negación de Bento

Del lado de Bento, el exmagistrado, sobre su relación con Aliaga, dijo: "La verdad es que yo siento cierta preocupación porque pasan los días, pasan los meses, y resulta que yo no veo que exhiban nada, ninguna prueba contra mí. Y estoy acá sentado. No han pasado ningún audio, ninguna foto, ninguna filmación", en referencia a él y el supuesto nexo.

Además, en otras ocasiones señaló: "Imputamos a un muerto que no puede venir a sentarse y con quien nunca tuve relación y mucho menos espuria".

También dijo que esta causa "va a demostrar que lo que dijeron los 16 condenados que venían 'no, mire si a mí me dijo', 'me lo dijo', 'hablé con Diego Aliaga', que ya no se puede defender porque está muerto y con quien no me une ninguna relación y mucho menos espuria".

Más allá que Aliaga y Bento vivían en el mismo barrio (Palmares), la relación entre ambos es anterior. De hecho, Bento mencionó que lo conoció inicialmente "por las causas judiciales en el juzgado nº3".

"En el 2005 lo imputé y lo indagué por dos hechos de contrabando, y en el 2010, el doctor (Jaime) Alba (ndr: imputado también como uno de los "organizadores" de la asociación ilícita), que era su abogado defensor, planteó el sobreseimiento y se opuso a la elevación de la causa a juicio", agregó.

Walter Bento

También recordó que todos los meses desde el 2007 al 2013 "venía aliaga a la mesa de entradas de la secretaría del juzgado a demostrar su sometimiento al proceso. Todos sabíamos quien era porque además era una persona empática, particular".

Encuentros "llamativos" entre Bento y Aliaga

Al margen que constantemente Bento ha manifestado que su relación con Aliaga fue "ocasional", la Fiscalía recopiló una serie de contactos que tuvo el exmagistrado destituido con el exdespachante de aduanas, con las que intentó establecer o convencer al Tribunal Oral Federal II (TOF 2) que este tipo de actuaciones "definen como una persona más cercana más que alguien de conocimiento ocasional".

"Doctorazo"

Sobre este caso así titulado por la fiscalía, que también fue informado por MDZ el 9 de septiembre del 2023, Bento dijo: "Hace cinco o seis años lo encontré un día en una de las caminatas que hago diariamente con mi señora en el frente de un domicilio en el barrio Palmares. Yo iba conversando con mi señora, me dice 'hasta luego doctorazo'. Miro así, era Diego Aliaga me paré a saludarlo, siempre con una sonrisa, siempre chistoso. Me dijo que se había mudado al barrio, bueno seguí caminando con mi señora, me lo volví a encontrar en dos o tres oportunidades que estaba en la puerta de su casa".

"Botella de vino"

Otra de las referencias fue cuando Bento contó que Aliaga le regaló una botella de vino en un restaurante: "Incluso en alguna oportunidad se acercó el mozo con una botella a la mesa donde estaba cenando con mi señora, debe haber sido viernes a la noche porque es cuando generalmente salgo con mi señora. Se acercó el mozo con una botella, le digo disculpe, no debe ser para mí porque yo no tomo alcohol. 'No, se lo mandan de tal mesa', miro así estaba Diego Aliaga. Entonces lo saludé, pero le digo 'mire le agradezco yo no tomo alcohol'".

Y agregó: "Así que esa fue alguna de las oportunidades en las cuales lo vi a Diego Aliaga, quien siempre se manifestaba de manera simpática entiendo que mucha gente de acá, con razón tenga algún pensamiento contrario, pero siempre, siempre, con algún chiste siempre con alguna sonrisa y así lo recuerdo", afirmó Bento.

"Silla de ruedas"

La fiscalía recordó cuando Bento habló de otro encuentro con Aliaga, en el cual le ofreció una silla de ruedas para su hijo: "(...) en alguna oportunidad bajando una cuadra antes de la salida del barrio con mi señora y con mi hijo, estaba bajando la silla de ruedas, que es algo que ya tenemos bastante mecanizado como hacerlo. No sé si apareció, no sé si había estacionado un auto, si apareció caminando, pero me dice 'doctor, ¿quiere que lo ayude?'. Pero así era Diego Aliaga. 'No, le agradezco', le digo. Me dice, "yo tengo una silla de ruedas que no uso en mi casa y se la se la daría para su hijo". Le digo, 'no, le agradezco. Mi hijo tiene dos sillas de ruedas' y seguí con mi señora hacia Palmares y a los... no sé, a los tres, cuatro días, tocan el timbre de mi casa en la tarde. Cuando salgo a abrir era Diego Aliaga con una silla de ruedas usada, que ni siquiera se adecuaba las características, ni a las necesidades de mi hijo, por supuesto. Me dice 'doctorazo, ¿se acuerda que le hablé de la silla de ruedas?'. Sí le digo, 'pero le dije que no la necesita'. Me dice 'pero seguramente usted conoce a alguien que la necesite. Yo hace años que la tengo y no sé de nadie que la necesite'. Algo así, no me acuerdo exactamente y la verdad que sí, nosotros sabíamos de gente en San Expedito que la necesitaba (...)", dijo el exmagistrado.

"Platos hondos"

En este caso, se dio una casi inexplicable situación que contó Bento, cuando Aliaga fue hasta su casa (viven a un par de cuadras) y le pidió "dos platos hondos": "En otra oportunidad, me toca el timbre de mi puerta y salgo, eran las nueve de la noche, era Diego Aliaga 'doctorazo, discúlpeme, ¿me podrá prestar un plato o dos platos hondos?'. Entonces, lo miré como diciendo, pero... no sé a cuántas cuadras de distancia vivíamos, tres, cuatro cuadras, cinco. me dice 'discúlpeme, pero vino mi familia'. Le digo: 'A ver espéreme un segundito'. Por supuesto que cuando le comenté a mi señora me dijo que no. Digo 'mirá, nos están pidiendo platos hondos'. 'Sí, pero tampoco nosotros tenemos tantos platos para prestar'. Le digo: 'pero me los va a devolver, me imagino'. Así que le prestamos los dos o tres platos no me acuerdo exactamente porque esto no fue ayer, hace tres cuatro años, no sé. Nunca los devolvió", relató Bento.

Contradicciones

Quizás de las pruebas más fuertes de las Fiscalía para acreditar el nexo entre estas dos personas son la utilización de una camioneta VW Amarok de Bento por parte del hijo de Aliaga (Juan Ignacio Lottero), por casi un mes entre abril y mayo del 2019, más versiones contradictorias del exmagistrado respecto a esta situación; así como también las 265 llamadas (o intentos) en Telegram entre ambos.

La Amarok de Bento que usaba el hijo de Aliaga

En este hecho particular, la Fiscalía separó dos declaraciones contradictorias de Bento sobre el vínculo entre ambos con la camioneta que Bento quería vender en 2019.

Por un lado, en la declaración de Bento en la comisión de acusación el 19 de octubre del 2022, dijo que Aliaga se acercó en el barrio y le preguntó si vendía la camioneta y que quería regalársela a su hijo.

"Le presté la camioneta para que la probara y la llevara al mecánico en dos o tres oportunidades", dijo Bento ante la comisión, aunque, según consta en el expediente, Dalvian SA informó que Lottero ingresos o salidas al barrio en seis oportunidades (ver imagen abajo).

La Fiscalía separó dos declaraciones contradictorias de Bento sobre el vínculo entre ambos con la camioneta que Bento quería vender en 2019.

No obstante, dio otra versión en la indagatoria del debate, el 6 de septiembre del 2023. Sobre dicho vehículo, relató también que quería venderla en 2019 y que intentó hacerlo entre enero y abril, sin éxito; y que Aliaga apareció uno de esos días, le preguntó el valor y le dijo que se dedicaba "a la compra y venta de automotores".

Acto seguido, sostuvo que Aliaga "apareció" en su casa "con un papel de consignación o venta. Firmamos el papel y se llevó la camioneta" entre "20 días o un mes". "Cuando me devolvió la camioneta (ndr: Bento se la vendió finalmente a otro vecino), rompimos el papel", dijo ante el TOF II. Sin embargo, ante la comisión de Acusación un año antes, no hizo mención alguna a ningún tipo de contrato.

265 llamados por Telegram y el contacto "Primo"

Por último, mencionó ante la comisión que supuestamente esa fue toda su relación con Diego Aliaga y negó algún tipo de llamados. Pero un año después, expresó que el contenido de las llamadas que la Fiscalía presentó entre ambos "obedecía pura y exclusivamente a la venta de la camioneta Amarok (...) ¿Que tuve conversaciones? Sí, no solamente aprovechaba para contestarme sobre el presunto cliente de la camioneta, sino que aprovechó para mandarme memes, emojis y hasta alguna que otra foto subida de tono", relató Bento.

Llamadas entre Aliaga y Bento, según establece la fiscalía.

Sobre estas 265 supuestas llamadas por Telegram entre Bento y Aliaga, que el exmagistrado ha negado y ha dicho que se tratan de solamente "capturas de pantalla", la Fiscalía dijo que el exdespachante de aduanas lo tenía agendado como "Primo".

“Del informe realizado del SIM card de Aliaga surge la existencia de una serie de llamadas entre Aliaga y Bento. De ese informe surge que Aliaga tenía agendado a Walter Bento como 'Primo' y que la actividad fue de 265 interacciones, en un periodo entre el 10 de septiembre del 2018 y 5 de marzo del 2019. Es decir, de 6 meses. Este periodo está lejos del mes de abril del 2019 en el cual le 'prestó' la camioneta a Aliaga”, dijo André.

Y asestó: “Los números hablan por sí solos. Si dividimos la cantidad de interacciones en el lapso, da una comunicación y media por día”. Vemos que las comunicaciones o intentos de ellas son frenéticas. Por ejemplo, el 10 de septiembre del 2018, en menos de dos horas existieron 18 intentos de comunicaciones, con dos efectivas. Una de las iniciadas fue de Bento”, añadió.

"Los insistentes intentos de comunicación sólo se explican por la necesidad de contactarse de forma urgente o de algo de suma importancia", interpretó la fiscal. En el debate, Bento negó la existencia de las comunicaciones con Aliaga.