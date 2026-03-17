Refuerzan por tres años la presencia policial en la Terminal de Mendoza

El Gobierno de Mendoza oficializó este martes un acuerdo con la empresa concesionaria de la Terminal de Mendoza para instalar oficinas del Ministerio de Seguridad y Justicia en este punto neurálgico de tránsito de personas.

La cesión se hizo a través de un convenio firmado por el Ministerio de Seguridad y Estación Terminal Mendoza SA, el cual fue aprobado por el gobernador Alfredo Cornejo mediante el Decreto 334, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El acuerdo contempla la entrega de un inmueble en la Terminal para ser utilizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia como oficinas, centro de atención y archivo por un plazo de 36 meses.

El plazo de 3 años de comodato podrá ser prorrogado por acuerdo expreso entre las partes, mediante acta suscripta al efecto con hasta al menos 30 días de anticipación al vencimiento.

Se trata de un comodato gratuito y el Ministerio de Seguridad asumirá todos los gastos que deriven del uso ordinario del inmueble.

El convenio especifica que el inmueble cedido al Gobierno provincial estará ubicado en un local ubicado en el Ala Este de la Terminal con una superficie de 126 metros cuadrados.

Se especifica que el único fin de las instalaciones será que sea utilizado como oficinas, centro de atención y archivo.

De esta manera, se reforzará la presencia policial en uno de los puntos de mayor tránsito de la provincia.