Doctorazo: la misteriosa relación entre Walter Bento y Diego Aliaga, el hombre clave en la trama de corrupción

La mayoría de los periodistas de Mendoza tuvo que hablar alguna vez con el juez Walter Bento. Sobre todo al desarrollarse comicios nacionales, por su rol de juez con competencia electoral. Todos esos periodistas sufrieron el mismo cachetón al llamar por teléfono al magistrado para preguntar qué porcentaje del padrón estaba acudiendo a las urnas. Cada vez que alguien osó saludar al juez llamándolo por su nombre, o "señor" o incluso "doctor Bento", la respuesta fue siempre la misma: "Ni Walter, ni doctor Bento: señor Juez Federal Walter Bento". Así se hacía saludar y por eso llama tanto la atención que, al declarar este lunes, afirmara que Diego Aliaga lo trataba amistosamente como como el "doctorazo".

La relación entre Aliaga y Bento es clave en la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. Los llamados cruzados entre ambos son cientos y Aliaga sería el nexo directo entre el magistrado y el resto de los integrantes de la asociación ilícita que habría cobrado dinero a cambio de arreglos procesales que eran otorgados por Bento a personas privadas de la libertad. Al declarar este miércoles, Bento negó cualquier ilícito, afirmó que siempre actuó conforme a derecho y cargó duramente contra la investigación del fiscal Dante Vega al que acusó de tener un odio patológico hacia su persona. Pero además de descalificar al fiscal y asegurar que los testimonios sobre los que se sustenta el juicio son de personas el condenó y se ven beneficiadas por el juicio o abogados que estuvieron detenidos en condiciones inhumanas, habló sobre su extraño vínculo con Diego Aliaga.

Aliaga era despachante de aduana y fue condenado por el propio Bento en una causa de contrabando. "A Diego Aliaga lo conozco porque ha intervenido en muchas causas. Como denunciado, denunciante, dando declaración indagatoria. Cada vez que venía pedía que estén presentes el fiscal y el juez. Por eso es que lo conozco por las causas judiciales. En 2005 lo indagué por dos hechos de contrabando y en 2010 el doctor (Jaime) Alba planteó sobreseimiento y elevación de juicio. Se elevó a juicio y se lo condenó a 3 años de prisión", narró el miércoles ante el tribunal.

Diego Aliaga era una pieza clave en la asociación ilícita.

Pero según Bento, ese mismo personaje luego se lo cruzaba por el Barrio Palmares y lo llamaba "doctorazo". Iba a su casa a pedirle platos hondos y le regaló una silla de ruedas para su hijo con discapacidad. Le mandó una botella de vino en un restaurante de Palmares y se llevó durante días una camioneta del juez para ver si podía venderla. Sobre las 265 llamadas cruzadas entre ambos, Bento afirmó que ese dato es falso y que no hay registro de esos contactos. Que los únicos llamados fueron por la venta de la camioneta en el lapso de un mes. Su declaración contrasta con la que había presentado por escrito asegurando que los llamados habían existido pero no eran tantos porque muchos eran llamadas perdidas.

La figura de Diego Aliaga encierra enigmas. Muchos de esos misterios no podrán despejarse a raíz de su muerte. Pero para los investigadores es clave demostrar que existía un modus operandi que involucraban a Bento, Aliaga y el resto de los partícipes de la asociación ilícita. Y las declaraciones de los imputados dejan aún más dudas al respecto.

Según Bento, después de los vaivenes judiciales que los cruzaron, un día se encontró a Aliaga en el Barrio Palmares en el que tiene domicilio. "Hace cinco o seis años, no me acuerdo bien ya las fechas, lo encontré en una de las caminatas que hago diariamente con mi señora en el Barrio Palmares. Me dijo 'hasta luego doctorazo' y me dijo que se había mudado al barrio. Me lo volví a encontrar en dos o tres oportunidades", manifestó el juez Bento ante el Tribunal Oral.

"Los vecinos muchos estacionamos en la última cuadra y vamos caminando al centro comercial. Allí me lo encontré en varias oportunidades. También me llamaba la atención un auto bajaba la ventanilla y me saludaba: era Diego Aliaga. Se conducía en vehículos que hacían que uno se diera a vuelta a mirar el auto. Una Touareg, Amarok, Porsche Cayenne", adhirió y luego se refirió a algunos episodios puntuales.

"En una ocasión estaba bajando la silla de ruedas de mi hijo y Aliaga me dijo 'Doctor, ¿quiere que lo ayude?'. Le dije que no y me dijo 'tengo una silla de ruedas en mi casa que se la puedo dar'. A los tres o cuatro días tocan el timbre de mi casa. Cuando salgo a abrir era Diego Aliaga con una silla de ruedas usada que obviamente no tenía las características especiales que requiere mi hijo. Le dije que no la necesitaba mi hijo y me dijo que seguramente sabía de alguien que sí. Y sí, se la dimos a una familia de San Expedito que tenía un niñito que no podía movilizarse por sus propios medios", manifestó.

También reconoció que una noche le tocaron el timbre de su casa y al abrir encontró a Diego Aliaga en la puerta. "Me dijo: 'Doctorazo, discúlpeme ¿me podrá prestar 1 o 2 platos hondos?'. Lo miré pensando que vivíamos como a cuatro o cinco cuadras de distancia. Me dijo discúlpeme que vino mi familia. Cuando le consulté a mi señora me dijo que no. Me dijo que no teníamos tantos y yo le dije que nos lo iba a devolver y se los dimos. Nunca nos los devolvió", agregó.

Además narró que en una oportunidad estaba comiendo con su mujer en un restaurante y el mozo les llevó una botella de vino. "Debe haber un error, dije yo. Y el mozo me dijo que nos la enviaban de otra mesa. Cuando miré era Aliaga. Agradecí pero yo no tomo alcohol y no la aceptamos", declaró.

Bento negó que sean reales las 265 llamadas cruzadas que constan en el expediente. Afirmó que solo hay "capturas de pantalla" que no demuestran la veracidad de las mismas a pesar de que al declarar por escrito había reconocido los contactos aunque aclarando que eran menos porque muchas eran llamadas perdidas. Ahora aclaró que sólo intercambió mensajes con Aliaga cuando le dio en consignación una camioneta Amarok modelo 2016 para que la vendiera.

"Entre abril y mayo de 2019 yo estaba hablando con un vecino del barrio que estaba interesado en la camioneta. Diego Aliaga pasó justo por ahí y cuando se fue el otro vecino me preguntó el valor de la camioneta. Me dijo que se dedicaba a la compraventa y que si quería él la podía vender. Le debo haber puesto una cara rara porque me dijo 'no lo voy a estafar, sé quién es usted'. Yo la verdad es que no encontraba comprador y necesitaba venderla. Fue hasta su domicilio, al rato apareció en mi casa con un papel de consignación o venta que firmamos y se llevó la camioneta. Fue en los primeros días de abril del 2019. Mi señora no estuvo de acuerdo pero yo tenía la camioneta en venta hacía dos meses sin que apareciera comprador que ofreciera lo que pedía", justificó.

El dato no es intrascendente ya que hay registro de que entre abril y mayo el hijo de Diego Aliaga circulaba en la camioneta de Bento e ingresó al barrio Dalvian en ese rodado. Según Bento en un lapso de 20 días intercambió mensajes con Aliaga para conocer novedades de la venta del rodado.

"A los días el vecino que estaba viendo la camioneta el día que se la di a Aliaga me llamó para decirme que estaba interesado en pagar el valor que yo pedía. Aliaga trajo la camioneta y yo vendí el vehículo. Cuando me devolvió la camioneta rompimos el papel. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde que vio la camioneta hasta que la compró. El 30 de mayo estaba transferida al comprador", subrayó y dijo que no sabe quién usó la camioneta en esos días. "Me parece que el papel de consignación autoriza a usarla. Yo tenía el título, el tenía célula verde", remarcó.

Otra casualidad fue que una camioneta Porsche Cayenne que Bento vio en una concesionaria y a la cual le sacó fotos, después la terminó comprando Diego Aliaga.

El club de truco en Palmares

Para el Ministerio Público, "se encuentra probado que Diego Alfredo Aliaga era la mano derecha del Juez Bento en la asociación ilícita aquí investigada". "Era la persona de su mayor confianza; quien prácticamente actuaba en su nombre y que oficiaba como nexo con el resto de los integrantes de la banda y con los sobornadores o sus familiares en su caso", expresan en la acusación.

Aliaga jugaba al truco en Palmares con Francisco "Chato" Álvarez, otro de los acusados de integrar la banda delictiva. También se sentó en la mesa de truco Jaime Alba, amigo y abogado de Aliaga, también acusado como organizador en la asociación ilícita.

Álvarez dio detalles sobre esa relación con Aliaga y también dio a entender que por casualidad fue que conoció al despachante de aduana y también al propio Bento. Dijo que lo conoció en el barrio Palmares porque estaba cortando el pasto y Aliaga se detuvo para decirle que él vivía en la casa que acababa de comprar. "Así lo conocí a Aliaga". Luego, reconoció que se hicieron "pseudoamigos" porque era un "personaje querible" con el que se juntaba a jugar al truco junto a otros vecinos. Francisco "Chato" Álvarez aceptó responder preguntas de la fiscal Gloria André.

"Yo estaba cortando el pasto y pasa el señor Aliaga en su camioneta Porsche blanca. No paré la máquina porque no lo vi frenar. Bajó la ventanilla y se presentó. Me dijo que vivió en esa casa, que tiene buena vibra. Me pidió que le haga un favor, que busque unas alarmas en una habitación. No las encontré. Ese fue el día que conocí a Aliaga", manifestó.

Pero al margen de ello, luego forjaron un vínculo más cercano a raíz de que se veían para jugar al truco. "En pandemia jugábamos siempre en el barrio y una vez faltó uno y lo invitamos a Aliaga. Nos dijo que él vivía solo y tenía empleada y empezamos a jugar todas las semanas en su casa", agregó. Pero el vínculo entre Aliaga y Álvarez fue cada vez mayor al punto que el día que desapareció Diego Aliaga lo hizo en una camioneta que le había prestado Álvarez. "A Diego Aliaga le prestó la camioneta porque a él se le había roto la suya. Me la pidió bien y no tuve problemas. Yo se la presté porque me dijo que tenía un negocio muy importante en una de sus propiedades", remarcó.

Según las declaraciones de Álvarez, solo en un par de años el destino lo cruzó de forma azarosa con muchos de los integrantes de la banda delictiva. En ese sentido afirma arrepentirse de haber defendido a Daniel Martínez Pinto porque a partir de allí cambió su vida. Álvarez quería comprar casa y -según su testimonio- el hijo de Walter Bento, Nahuel Bento, le comentó a su esposa -que trabajaba en Tribunales Federales de Mendoza- que la casa de su padre estaba en venta. Álvarez afirma que conoció a Bento el día que fue a ver esa propiedad. Luego de ello intercambió mensajes para pedir precios, condiciones de pago y dimensiones del quincho.

A lo largo de las próximas semanas seguirán declarando imputados y testigos y a muchos de ellos se les preguntará por la relación entre Diego Aliaga y el juez federal Walter Bento, al que apodaban "el gran jefe", el "gran gran", "el uno", "toben", entre otros.