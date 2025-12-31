A Walter Bento le quedan "las últimas palabras" antes de la sentencia de un juicio histórico

El juicio que tiene como principal acusado al exjuez federal Walter Bento terminó: solo quedan las últimas palabras antes de la sentencia . Y el propio Bento tendrá la oportunidad de hablar por última vez el 2 de febrero, tras la feria judicial.

En la última audiencia, que se realizó lunes pasado, el Ministerio Público Fiscal presentó su oposición al pedido de prescripción de 13 de las acusaciones que pesan sobre Bento . El Tribunal no resolvió sobre ello, por lo que tanto ese pedido como las nulidades serán resueltas en simultáneo en la sentencia final.

En el medio hubo cruces de parte de la defensa del destituido juez, pues Mariano Fragueiro Frías, uno de sus abogados, cuestionó los dichos del fiscal Dante Vega porque consideraba que había ampliado el alegato.

La opción de dar las palabras finales antes de la sentencia se dará en orden alfabético, por lo que Bento estará entre los primeros en poder hablar. El acusado ha declarado en reiteradas oportunidades y en general apuntó a una supuesta maniobra en su contra liderada por Vega como principal argumento.

Dependiendo de la cantidad de acusados que hagan uso de ese derecho será la extensión de las jornadas que quedan. Si no hay nada extraordinario en el medio, el 6 de febrero podría dictarse sentencia.

juicio walter bento e hijos jueza gretel diamante (11) Alf Ponce Mercado / MDZ

Las acusaciones

Walter Bento está acusado de varios delitos. El principal es haber sido líder de una asociación ilícita montada alrededor del juzgado federal 1 que él conducida. Según la acusación y en base a pruebas y testimonios, se sospecha que Bento otorgaba favores procesales a acusados de delitos federales a través del pago de coimas. En esa organización operaban, según las sospechas, abogados, operadores que captaban a los "clientes", y otros funcionarios. Además, Bento está acusado de cohecho, que sería uno de los delitos originales de la asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La investigación y gran parte del proceso ocurrió mientras Bento seguía siendo juez penal, con competencia electoral. Finalmente y en paralelo el Jury lo destituyó por mal desempeño. Como pesaba sobre él una orden de detención, desde ese momento (cuando perdió la inmunidad) fue detenido. Ahora lleva más de 2 años preso en la cárcel de Cacheuta. El Tribunal negó la prisión domiciliaria en varias oportunidades, pero le otorgó algunas salidas especiales. Es lo que ocurrió ahora: le permitieron salir de la cárcel el 25 de diciembre y ocurrirá lo mismo el 2, el 16 y el 30 de enero.

Bento está formalmente acuado de "asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado en 11 hechos, con el delito de prevaricato en calidad de autor; omisión y retardo de justicia; enriquecimiento ilícito; lavado de activos de origen ilícito agravado; falsedad ideológica; abuso de autoridad por 10 hechos; desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.