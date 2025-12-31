La fundación del PRO destacó la estabilidad del gobierno de Javier Milei pero advirtió que "no alcanza": los reclamos

Dos años después de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la Fundación Pensar -el think tank- del PRO - analizó los principales resultados de la gestión y destacó logros como la reducción de la inflación y la estabilidad, pero advirtió que "el orden macroeconómico por si solo, no alcanza" y reclamó volver a la obra pública.

En su informe titulado "A mitad de camino", la fundación presidida por María Eugenia Vidal señaló que el principal éxito del programa de Milei fue la estabilización macroeconómica. Sin embargo, advirtió que el contundente triunfo electoral de La Libertad Avanza en octubre "podría hacer creer que todo está bien, pero no".

"Hay pendientes, desafíos no resueltos. El orden macroeconómico por si solo, no alcanza. Hay sectores y lugares del país en donde el día a día es cuesta arriba. Se necesita más trabajo coordinado con las provincias y los municipios. Planificación y método de trabajo sostenidos harán la diferencia. Y volver a tener obra pública. Si esto falta, el cambio real se diluye", enfatizó la introducción del documento que lleva la firma de la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Respecto al análisis económico, el exgerente del Banco Central Nicolás Gadano y el analista de Pensar Bautista Santamarina repasó cómo la inflación interanual medida por el Indec descendió del 211% al 26% en los últimos dos años, mientras que la política de superávit fiscal, calificada como el "eje del programa económico", posibilitó la disminución del déficit y la estabilidad monetaria.

La Fundación Pensar destacó la estabilidad económica lograda por Javier Milei, pero advirtió que "no alcanza".

En ese marco, el informe de Pensar sostuvo que la economía nacional exhibió una recuperación tras años de caída, aunque este avance permanece condicionado por desafíos pendientes.

Entre ellos, identificaron la necesidad de completar la liberalización completa del mercado cambiario (cepo a las empresas) y la acumulación de reservas internacionales, cuya cifra actual ronda los US$15.000 millones, “por debajo de los niveles en el inicio de la administración”.

banco central La caída en las reservas del Banco Central, uno de los señalamientos del PRO. Archivo MDZ

El desempleo: el gran desafío del Gobierno de Javier Milei

Además, el think tank del PRO advirtió que la tasa de desempleo formal persiste prácticamente estancada desde 2011 y que el crecimiento económico reciente ha sido liderado por sectores como la minería, la energía y el agro, caracterizados por su baja generación de empleo. Sin embargo, la realidad económica del país ha sido heterogénea.

"La reforma laboral puede contribuir, en tanto apunta a corregir algunas de las principales debilidades del mercado de trabajo -altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad-, aunque resulta poco probable que sus efectos sean inmediatos", subrayaron.

En ese sentido, precisaron que entre noviembre de 2023 y el cierre del periodo analizado, la industria y la construcción perdieron respectivamente 42.400 y 62.700 asalariados privados, y que el 75% de la destrucción de empleo formal se concentró en estos dos sectores, principalmente desplegados en grandes urbes.

En cambio, las provincias de Neuquén, Chubut y Santa Cruz -donde se ubican los sectores triunfales del modelo actual- muestran mejor desempeño relativo, mientras que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe están entre los distritos más afectados.

vaca muerta1 El informe sostiene que el crecimiento económico ha sido liderado por sectores como la minería, la energía y el agro, pero la realidad del país es heterogénea.

La opinión pública, esperanzada pero preocupada por la economía

Al analizar la opinión pública de la sociedad, la consultora de Casa Tres Mora Jozami planteó que la ciudadanía se siente “esperanzada”.

Por primera vez, los sentimientos positivos superan a los negativos, con un 50% de la población manifestando esperanza y el 47% identificando emociones adversas. De forma similar, la confianza en el gobierno medida por la Universidad Torcuato Di Tella aumentó un 17,5% respecto a un año atrás y la aprobación de la gestión presidencial alcanza un 54%, aunque se mantienen críticas en torno al tratamiento de jubilaciones y personas con discapacidad, señaladas como los principales focos de insatisfacción entre sectores diversos.

En paralelo, si bien la inflación dejó de ser el problema principal -su mención pasó del 21% en abril de 2024 al 4% en septiembre de 2025-, la preocupación por la economía y el costo de vida sigue en primer plano tanto en debates públicos como privados.

"El dato distintivo del momento es el clima de expectativa positiva hacia el futuro. Predomina la creencia de que la situación económica puede mejorar el próximo año y se instala la percepción de que el esfuerzo empieza a rendir frutos. La esperanza —más alta que nunca en toda la serie— actúa como un crédito social que sostiene al gobierno”, explica el informe.

Javier Milei De acuerdo a Fundación Pensar, prevalece la esperanza para el próximo año, pero las preocupaciones económicas persisten. Noticias Argentinas

Los pendientes de la gestión libertaria

Entre las tareas que el PRO señala como pendientes, el diputado nacional Fernando de Andreis y el equipo de Pensar planearon entre las prioridades una reforma laboral integral que reduzca costos y barreras para la contratación, una reforma tributaria orientada a la simplificación y un rediseño del sistema previsional, cuyo déficit representa alrededor del 50% del gasto público nacional.

"El alto costo laboral golpea sobre todo a las pymes, que son las principales generadoras de empleo. Para muchas de ellas, tomar un trabajador se convirtió en una decisión de alto riesgo económico y legal. En los últimos 20 años, los juicios laborales se multiplicaron por 40. En 2003 se iniciaban alrededor de 3.000 juicios al año; en 2025 ya fueron más de 123.000", remarcó el diputado.

Además, se menciona la existencia de 115 impuestos diferentes de los cuales 85 corresponden a tributos municipales, configurando un esquema percibido como poco eficiente. "Este entramado no solo desalienta la inversión: castiga especialmente a quienes producen y generan empleo", enfatizaron.

Los problemas institucionales: vacantes y restricciones

En el capítulo donde se aborda la situación institucional del Gobierno, la legisladora porteña Silvia Lospennato advirtió sobre el escenario de vacancias en el Poder Judicial, con 608 cargos sin cubrir sobre un total de 1.635 (37%).

De acuerdo a la legisladora, solo en la Justicia Federal existen 170 vacantes de 485 posibles (35%), mientras que en el Ministerio Público Fiscal la proporción asciende al 46%.

A su vez, Lospennato apuntó contra el decreto que restringió el acceso a la información pública, la aplicación incompleta de la ley de ética y pendientes en materia de extinción de dominio y voto exterior.

Inseguridad, infraestructura y educación

En cuanto a los planteos no económicos, el informe del PRO registró un aumento del 20% en los episodios de inseguridad denunciados a nivel nacional durante 2025, siendo Tucumán la provincia que más aumento de casos registró con un 65%.

Pensar también observó que la inversión pública prevista en infraestructura para 2026 se estima en 0,4% del PBI, por debajo del 1,3% alcanzado en 2023, lo cual -según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción- solo permite mantener obras en curso, sin capacidad para nuevos desarrollos ni revertir el deterioro acumulado.

En cuanto a la educación, la inversión real en el nivel universitario fue la más baja desde 2007 y persiste la necesidad de implementar políticas para modernizar la educación obligatoria y reducir el abandono escolar, sostiene el informe.

A modo de conclusión, el informe recopila encuestas que muestran cómo un 41% de la población espera una mejora en la situación económica para el próximo año, mientras que un 28% prevé estabilidad y un 27% anticipa un empeoramiento.

Para cerrar, la fundación del PRO advierte que pese a la estabilización de variables macroeconómicas y el cambio de expectativas, la mejora en la vida cotidiana aún no se materializa para buena parte de la sociedad, y que las reformas estructurales e institucionales son ineludibles para sostener el crecimiento y profundizar en la transformación del país.