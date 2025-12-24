El beneficio navideño que tendrá el ex juez federal Walter Bento

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza otorgó un beneficio al ex juez federal Walter Bento , detenido desde hace dos años en la cárcel federal de Cacheuta en la víspera de Navidad. El ex magistrado investigado por casos de corrupción fue autorizado salir excepcionalmente del penal en cuatro fechas especiales por un periodo de 6 horas.

Bento recibió la autorización para visitar su domicilio familiar con traslado y custodia oficial los días 25 de diciembre, 2, 16 y 30 de enero. Cada una de estas salidas extraordinarias será por un periodo de 6 horas, entre las 10 y las 16 de esas jornadas.

Las juezas Eliana Beatriz Ratta, Gretel Diamante y María Carolina Pereira accedieron a un pedido de la defensa del ex juez federal detenido desde noviembre de 2023. Sus abogados habían solicitado este beneficio para que el ex magistrado pudiera vincularse con su hijo menor, quien padece una discapacidad y no ha concurrido al penal ubicado en Cacheuta desde la detención.

La medida tiene un carácter de extraordinaria y provisoria, ya que las integrantes del tribunal esgrimieron que se adopta hasta tanto se defina un esquema más amplio y preciso para la vinculación padre-hijo.

Este beneficio penitenciario que recibió Walter Bento se da en medio de instancias decisivas en el juicio que enfrenta el ex juez federal, acusado de liderar una asociación ilícita.

Walter Bento se encuentra detenido desde noviembre de 2023 en la cárcel federal de Cacheuta.

La cárcel federal de Cacheuta fue inaugurada a fines de 2018. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Concretamente el ex magistrado es investigado por supuestos favores judiciales a presos a cambio del cobro de sobornos, entre otras imputaciones, tales como lavado de activos, abuso de autoridad, prevaricato, falsedad ideológica y desobediencia a órdenes judiciales.

Días atrás comenzó la etapa final de alegatos en el juicio que lo tiene como acusado a él y a otras 30 personas.

La defensa de Bento, liderada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, solicitó la absolución de su defendido en todas las causas y la prescripción de la acción en una docente de hechos por los cuales el Ministerio Público Fiscal había motorizado el juicio.

Se espera que la sentencia se conozca el próximo 6 de febrero, concluyendo un largo proceso judicial que tuvo más de 150 audiencias.