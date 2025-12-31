Comienza a armarse "El Reino": Dante Gebel suma fuerte apoyo sindical de cara a su carrera presidencial

“Consolidación Argentina”, un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, realizó su acto de lanzamiento con el objetivo de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel ”, afirmaron sus organizadores.

El encuentro contó con más de 200 asistentes, entre dirigentes sindicales , sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.

El lanzamiento, en los salones del Club de Pescadores de la costanera porteña, se presentó como un ámbito orientado a “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Dante Gebel ”, quien es pastor evangélico, conferencista, conductor televisivo y actor, “aún no formalizado como candidato”.

Entre los presentes estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; Eugenio Casielles, ex integrante de La Libertad Avanza; Mariano Vilar (SICONARA); Javier López (SEAMARA); Néstor Segovia (Metrodelegados); Pedro Villareal (Clubes de Barrio); Gabriela Azcoita (Mar del Plata); Ariel Frías (empresario); Yamil Santoro; Lucas Aparicio; Walter Queijeiro y representantes del Partido del Trabajo, entre otros.

Durante las distintas intervenciones, el dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio, al afirmar que “no hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”.

Por su parte, el legislador porteño Eugenio Casielles señaló que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica, sino una crisis de consolidación”, y advirtió que “los países no fracasan cuando cambian, sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

Otro de los asistentes, Cristian Jerónimo, Co-Secretario General de la CGT valoró positivamente la figura de Dante Gebel, destacando su capacidad para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”.

A su turno José Minaberrigaray (empleados textiles) sostuvo que el espacio busca ser transversal y que “en la voz de Dante Gebel encontramos una palabra que une”.

El ex futbolista Walter Erviti agregó que el deporte le enseñó que “nadie gana nada solo” y afirmó sentirse identificado con los valores que representa Dante Gebel.

A lo largo del encuentro también se destacó el rol estratégico de las organizaciones intermedias —sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales— como “pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes”.

Finalmente, se reafirmó en un comunicado que “Consolidación Argentina” existe para construir las condiciones necesarias para que Dante Gebel, “si decide asumir el desafío”, lo haga acompañado “por una dirigencia responsable, una base territorial organizada y un proyecto nacional acorde al momento histórico”.