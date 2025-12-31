Cómo arranca el 2026 Javier Milei: cena de Año Nuevo y agenda agitada

Tras un intenso año electoral, Javier Milei se prepara para recibir esta noche su tercer Año Nuevo como presidente en la Quinta de Olivos , junto a su hermana Karina. Luego, dará inicio a su gestión del 2026 con una cargada agenda internacional.

Tal como lo hizo para Nochebuena, el mandatario volverá a celebrar en la intimidad, acompañado por “El jefe” y sus perros. Sin embargo, algunas versiones también indicaron que Milei podría acercarse a la casa de sus padres para compartir la festividad.

Una vez recibido el 2026, Milei retomaría su actividad con una serie de viajes al exterior, con destinos como el Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará en Suiza entre el 19 y 23 de enero, la jornada “Argentina Week” en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU), e Inglaterra.

Este verano será la tercera vez que el jefe de Estado libertario participe del Foro Económico Mundial de Davos, encuentro que reúne cada año a líderes políticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.

En esta nueva edición, el foro que Milei convirtió en una de las vidrieras internacionales de su gestión se desarrollará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”. El programa estará estructurado en torno a cinco grandes desafíos globales y pondrá el acento en la cooperación entre el sector público y privado.

Luego, el itinerario internacional del presidente seguirá con un nuevo viaje a Estados Unidos, donde participará de la “Argentina Week”, en Nueva York, que tendrá lugar entre el 9 y 11 de marzo.

En sus redes sociales, Milei compartió una publicación del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, donde confirmó la visita. “¡Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente”, escribió.

Este nuevo viaje a EE.UU. por parte del mandatario trae grandes expectativas respecto al acuerdo comercial con la administración de Donald Trump, que no llegó a firmarse antes de fin de año.

Además, entre abril y mayo, el presidente prevé viajar a Inglaterra para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, en el marco de la agenda internacional que el Gobierno proyecta para el primer semestre del año.