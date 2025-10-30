Sorpresivo giro en el caso Bento: un imputado clave admitió haber pagado coimas

En una declaración que marca un giro en el juicio que tiene como principal acusado al exjuez federal Walter Bento , el imputado Eugenio Nasi , imputado por cohecho, decidió admitir los hechos que se le atribuyen y aceptar su culpabilidad .

Su abogado, Gabriel Alliana, al hablar ante el tribunal, expresó que “por instrucciones del señor Eugenio Nasi, él mismo en esta etapa desea reconocer los hechos por los que fuera acusado y aceptar la culpabilidad del mismo , entendiendo los alcances de todo esto. Reconoce los hechos que alega el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos, así como en la calificación legal de la misma”, expresó, lo que generó sorpresa entre los presentes en el edificio de Tribunales Federales.

Nasi está acusado por la Justicia por haber pagado sobornos al grupo que supuestamente comandaba Walter Bento , con el objetivo de recibir beneficios en la Justicia.

El letrado adelantó que Nasi ratificará personalmente su decisión cuando tenga la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras: “Él mismo, cuando sea su oportunidad de dar sus últimas palabras, ratificará esto.”

Según explicó, este giro en sus declaraciones llega en este momento del proceso porque su defendido se sintió "presionado" mientras Bento ejercía como magistrado.

“El ‘por qué’ del momento en que reconoce estas circunstancias recién ahora es atento a que, desde que fuera imputado y se abocaran los hechos hasta comenzado el debate, él mismo ha tenido cierto temor, atento a la potestad y el poder que tenía en ese momento el doctor Bento”, planteó.

Walter Bento eugenio nasi, chato álvarezjuicio Eugenio Nasi (a la izquierda). Alfredo Ponce / MDZ

El abogado señaló que la decisión de su cliente se tomó tras la destitución de Bento, cuando Nasi ya no percibía presiones.

“Cesada su magistratura es que toma esta decisión, porque se siente menos presionado. En fin, es reconocer los hechos y la culpabilidad de los mismos. No tengo más nada para decir”, dijo ante el Tribunal Oral Federal II que lidera Gretel Diamante.

Finalmente, el defensor pidió al tribunal que se eximiera a su representado de continuar en la audiencia:

“Sí solicito que se lo dispense al doctor Nasi atento a haber terminado su participación.”

La anterior declaración en la que Eugenio Nasi negó todo

Por supuesto, estas declaraciones plantean un giro total en la causa de Nasi, acusado por "cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador".

El 20 de septiembre del 2023, Nasi dio un testimonio completamente diferente sobre las acusaciones en su contra: “Han dicho que he pagado U$S 1 millón. Han dicho que he pegado U$S 580.000 dólares. Han hablado de cifras que en mi vida he visto. ¿En qué cabeza cabe? Es una locura”, planteó ante el mismo tribunal con el que hoy admitió todo su abogado.

En tanto, aseguró: “Necesitan de mi caso para acusarlo al doctor Bento. Me negaron la excarcelación por riesgo de fuga, pero nunca me fueron a controlar a mi casa. Si me hubiera querido ir, ya me hubiera ido. No sé a dónde, pero me hubiera ido. No lo voy a hacer porque quiero terminar con esta etapa de mi vida. Cometí un error en la causa de contrabando. Me negaron la excarcelación por riesgo de fuga y han ido a mi casa a controlarme cero veces", agregó.

Previamente, en aquella jornada Nasi relató los momentos que vivió al ser privado de su libertad y apeló a la estrategia de comentar situaciones de hacinamiento y que entrarían en conflicto con los derechos humanos.

Quién es Eugenio Nasi

En junio de 2022 Nasi fue condenado a 5 años y medio de prisión al ser considerado miembro de una asociación ilícita y por, además, deferentes hechos de contrabando.

La Justicia Federal consideró en aquel entonces que dicha organización ingresó a la provincia de Mendoza mercaderías de contrabando con un valor de aproximadamente U$S 3 millones.

La organización estaba liderada por "la banda del chino Cheng", en referencia al líder Zheng Cheng, quienes se dedicaban a ingresar mercadería de contrabando desde China hacia la Argentina, vía Chile.

Dicha causa fue vinculada a Bento porque tres de los involucrados fueron imputados por el fiscal Dante Vega en la megacausa de Walter Bento.