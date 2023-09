Juicio a Walter Bento: declararon dos imputados clave en la megacausa

Se desarrolló una nueva audiencia en el marco del megajuicio que tiene como principal protagonista al juez federal suspendido en sus funciones Walter Bento. Este miércoles fue el turno de dos imputados que declararon ante el Tribunal Federal N°2. Se trata del abogado Jaime Alba y de Eugenio Nasi. Son 15 los casos de cohecho por los que está procesado Walter Bento junto al resto de los organizadores e integrantes de la asociación ilícita que se habría dedicado a cobrar coimas a cambio de conseguir beneficios procesales para personas privadas de la libertad.

Según el Ministerio Público, el líder de la asociación ilícita es Walter Bento operando con la asistencia de los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego además del fallecido ex despachante de aduanas Diego Aliaga, quien era amigo de la infancia de Alba.

Al comienzo de su su extensa declaración indagatoria, Alba sostuvo: “Soy totalmente inocente. Nada tengo que ver con los hechos investigados y que me imputan. Son totalmente falsos, desde el inicio al fin son falsos. Nunca en mi vida he tenido relación alguna con el doctor (Walter) Bento. Sí tengo relación con muchos funcionarios judiciales, pero casi todos son de la Justicia provincial. Al doctor Bento prácticamente no lo conocía personalmente antes de esta declaración. En su juzgado tuve muy pocas causas y nunca obtuve ningún triunfo. Siempre me fue mal”.

"No es que ahora me voy a poner a hacer un detalle exhaustivo de cada una de esas actuaciones profesionales que yo tuve. Pero muestran que nunca obtuve ningún beneficio para ningún cliente. Nunca obtuve de parte del doctor Bento algún trato, contacto o privilegio hacia mi persona. Jamás", comentó mientras Walter Bento se encontraba sentado en la sala escuchando atentamente el relato. Luego, nombró una por una las 17 causas que cayeron sobre el juzgado de Bento entre 2007 y 2021, antes de la detención de Alba.

También apuntó contra el fiscal Dante Vega al expresar que "las hipótesis delictivas sólo existen en su imaginación. No tengo nada que ver (...) Los documentos de esta causa demuestran la realidad".

"Diego Aliaga, de quien dije que era amigo y que asistí técnica y legalmente, desapareció el 28 de julio de 2020. Esa noche, los hijos -Dieguito y Juan Ignacio- se comunican conmigo desesperados pidiéndome mi asistencia. Y obvio que se las di. Ahí empezó a gestarse mi problema y por qué estoy hoy sentado acá. Cuando me enfrenté con Diego Barrera, su asesino, nunca dudé de que él y su familia eran responsables directos del secuestro y de la muerte de Aliaga. Diego Barrera es una pieza fundamental para entender las barbaridades del accionar delictivo para armar esta causa por el fiscal Vega", indicó.

Y añadió: "Diego Barrera se convirtió en el testigo estrella porque el principal conocedor de esta banda. Si bien es una persona limitada, es capaz de hacer mucho daño. Él mi involucró a mí. A las personas que vamos contra él las involucró a todas. Al doctor (Fernando) Alcaraz, que es fiscal de Instrucción que llevó esa causa y quién lo acusó, al doctor (Francisco) 'Chato' Álvarez, uno de los principales testigos del secuestro y a Jaime Alba, el querellante particular. Él (Barrera) nos involucró y nos hizo mucho daño. Pero a Alcaraz no lo involucraron porque los funcionarios judiciales de primera instancia entendieron que Barrera es un mentiroso o por razones o por razones poco conocidas. Lo cierto es que Alcaraz no está en esta sala de debate y sí estamos con el doctor Álvarez y muchas otras personas que nombró Barrera porque somos un daño colateral necesario para que esté sentado acá el doctor Bento. Porque sólo no podía estar. Tenía que estar alguien más".

"El fiscal Vega se cree especialista en derechos humanos, pobrecito. Es una vergüenza para nuestra Justicia y lo tengo que decir", dijo Alba en un tramo de su declaración y provocó el llamado de atención de jueza Gretel Diamante, quien le pidió que "se contenga, que gestione sus emociones y trate de evitar provocaciones". También hubo quejas del abogado del abogado de Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías. Walter Bento siendo escoltado por la Policía Federal. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Al turno de Eugenio Nasi, dijo sobre las acusaciones en su contra: “Han dicho que he pagado un millón de dólares. Ha dicho que he pegado 580 mil dólares. Han hablado de cifras que en mi vida he visto. ¿En qué cabeza cabe? Es una locura”. Previamente, al igual que Jaime Alba, Nasi relató los momentos que vivió al ser privado de su libertad. Ambos apelaron a la estrategia de comentar situaciones de hacinamiento y que entrarían en conflicto con los derechos humanos.

En junio de 2022 Nasi fue condenado a cinco años y seis meses de prisión al ser considerado miembro de una asociación ilícita y por, además, deferentes hechos de contrabando. La Justicia Federal consideró en aquel entonces que dicha organización ingresó a la provincia de Mendoza mercaderías de contrabando con un valor de aproximadamente 3 millones. Dicha causa fue vinculada a Bento porque tres los involucrados fueron imputados por el fiscal Dante Vega en la megacausa de Walter Bento.

En tanto, aseguró: “Necesitan de mi caso para acusarlo al doctor Bento. Me negaron la excarcelación por riesgo de fuga, pero nunca me fueron a controlar a mi casa. Si me hubiera querido ir, ya me hubiera ido. No sé a dónde, pero me hubiera ido. No lo voy a hacer porque quiero terminar con esta etapa de mi vida. Cometí un error en la causa de contrabando. Me negaron la excarcelación por riesgo de fuga y han ido a mi casa a controlarme cero veces".