La defensa de Walter Bento pidió la absolución y dio detalles de cómo seguirá la causa

El abogado de Walter Bento sostuvo que 13 delitos quedaron sin efecto por demoras del Ministerio Público y afirmó que no hubo asociación ilícita ni cohecho. “Lo importante es que los jueces puedan decidir sin prejuicios ni estereotipos”, aseguró.

El abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del ex juez federal Walter Bento, pidió su absolución total y afirmó que una parte sustancial de la acusación quedó sin efecto por la prescripción de delitos, atribuida a demoras de la Fiscalía durante el proceso. En declaraciones a MDZ Radio, sostuvo que “son 13 delitos los que prescribieron".

"La Fiscalía tardó seis meses en su alegato, y después en un mes prescribieron todos", y remarcó que se trata de "un porcentaje muy grande de la acusación". Según explicó, la prescripción se produjo durante la etapa de alegatos finales del Ministerio Público. "Eso por un lado, y es una lástima, pero bueno, la dejaron prescribir", afirmó, y añadió que la defensa prefería que la discusión se resolviera "por otros motivos". En ese contexto, señaló que la pérdida de esos cargos debilita de manera estructural la acusación contra Bento.

Fragueiro Frías aseguró que a lo largo del juicio se demostró la inexistencia de los delitos centrales imputados. “¿Por qué no había una asociación ilícita? ¿Por qué no había lavado de dinero?”, planteó, y sostuvo que los supuestos hechos de cohecho involucraban “un grupito de abogados que con las resoluciones salían a buscar plata”. Sin embargo, enfatizó que ese dinero “nunca llegaba ni a Bento, ni a los fiscales que involucraron, ni a los camaristas que involucraron, ni al procurador de la provincia”.

El abogado indicó que esta situación quedó acreditada a partir de audios incorporados por la defensa durante los alegatos. “La Fiscalía siempre desinformó y no mostró todos los audios que nosotros hemos mostrado en estos tres días de alegato”, sostuvo. En ese marco, afirmó de manera categórica: “No hay una sola prueba de nada. No hay ninguna prueba, indicio, presunción, no hay nada. Todo lo que se decía quedó absolutamente desvirtuado”.

En sus declaraciones, Fragueiro Frías también cuestionó el impacto público de la causa y el rol del Ministerio Público en la construcción de una condena previa. Señaló que la investigación fue presentada de manera incompleta y sostuvo que se generó una “condena social” antes de que exista una sentencia judicial. “La sociedad ya condenó a Bento. Y ya está. No se puede reparar esto”, afirmó.