Una YPF, hotel y servicios: comienza la construcción del polo logístico de Luján

La inversión será alta, de unos U$S 100 millones, así como también las expectativas puestas en el proyecto, que lo llevará adelante la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que agrupa a Andesmar Cargas SA, KRC Global SA, Laugero Construcciones SA, Autotransportes Andesmar SA y Servicios y Mandatos SA .

El intendente de Luján, Esteban Allasino , estuvo junto a funcionarios del Gobierno Provincial en el inicio de las obras, que contemplarán la construcción de una estación de servicio, la instalación de un ambicioso hub logístico intermodal , más el levantamiento de un hotel, un parador de camiones, servicios gastronómicos, la interconexión con el Belgrano Cargas, depósitos fiscales, más un cuartel de bomberos y un espacio para Gendarmería Nacional.

Para el Intendente, la zona es clave en lo que representa el corredor bioceánico y la salida al Pacífico vía Chile: "Los expertos lo reconocen como el corredor logístico más importante del país bautizado como el 'Panamá Terrestre'", comentó, y agregó que a futuro también se instalará en la zona -que es aledaña al Parque Industrial de Luján y a la refinería de YPF - el Puerto Seco que actualmente funciona en calle Indepencia de Godoy Cruz.

Las obras se desarrollarán primero en 24 meses "y tienen una segunda etapa que tiene 60 meses para ser finalizada", dijo el Intendente.

La estratégica estación de servicio YPF

Allasino ponderó la estación de servicio de YPF, entre otras obras, teniendo en cuenta que vinculará el tránsito para los camiones que llegan o siguen actualmente por la recién inaugurada Variante Palmira, teniendo en cuenta que el resto de las estaciones se encuentran en el Acceso Sur (ruta 40), vía que ya no sería utilizada mayoritariamente por camiones que van o vienen desde el centro del país.

El intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino El intendente de Luján de Cuyo Esteban Allasino Prensa Luján

"Son obras muy necesarias en un corredor de esta característica, que tiene que ver con hotelería, servicios al camionero, al transportista. Y además, probablemente uno de los hitos más importantes, fue lo que logramos destrabar, junto con el ministro (ndr: Rodolfo Vargas Arizu), la relocalización de la zona primaria aduanera, conocida como Puerto Seco de Mendoza, lo que va a permitir que el tren Cargas Belgrano, que hoy está operativo, pueda tener aquí una base de operación vinculada a los camiones. Es algo súper moderno y novedoso para Mendoza", planteó.

Parador de camiones y "base" cuando el paso a Chile cierra

Allasino agregó que darán prioridad desde el sector privado, a pedido del municipio, de la playa de estacionamiento para camiones, sobre todo teniendo en cuenta las inclemencias climáticas de invierno y cuando el paso internacional Cristo Redentor está cerrado.

"Aspiramos a que ante episodios de fuerza mayor, esté operativa la playa que tendrá casi 10 hectáreas de superficie para que muchos de los camiones puedan quedarse acá, tener servicios y baños", dijo. Además planteó que el estacionamiento será "más seguro" para los que transitan por el Acceso Sur, ya que los camiones actualmente se estacionan en la banquina, a la espera que los dejen "subir" hacia Alta Montaña cuando el paso a Chile está cerrado.

"La playa de estacionamiento va a estar terminada en los primeros 12 meses, porque es un pedido que hicimos nosotros para que, llegada la temporada de invierno, esto esté lo más desarrollado posible", añadió.

También dijo que de los U$S 100 millones de inversión, el 60% deberá estar invertida en los primeros 24 meses por parte de las empresas que ganaron la licitación.

Cómo será el tránsito en la zona

Por otro lado, aclaró que el hecho de llevar toda la carga pesada a esa zona de la ruta 7 no debería generar complicaciones viales a la población que transita usualmente por allí.

"Todo esto lleva a una transformación vial muy importante, porque para haya fluidez de los camiones y tránsito en general, hemos incorporado en el proyecto necesidades viales que han sido muy bien resueltas por la empresa, con la propuesta de un montón de rotondas y dársenas de giro, lo que va a hacer que los usuarios habituales de la zona, no vean su tránsito de ninguna manera interrumpido", indicó.

El polo logístico de Luján

El Polo logístico de Luján será un “hub estratégico que optimizará la distribución, reducirá costos, y conectará a empresas con mercados nacionales e internacionales”.

Polo Logístico de Luján de Cuyo. Polo Logístico de Luján de Cuyo. Prensa Luján

Se venderán 57,9 hectáreas “con el objeto que se ejecute un proyecto de construcción y operación de una plataforma logística, con servicios obligatorios, en especial, una zona primaria aduanera”.

De acuerdo a los plazos, habrá 24 meses para inversiones de carácter obligatorio, y otro plazo de 60 meses para inversiones complementarias.

Entre las inversiones obligatorias, se encuentran: