Polo logístico de Luján: grandes jugadores, licitación con polémica y millones en juego

Luján de Cuyo avanza en el segundo intento para crear un polo logístico y potenciar un negocio en constante crecimiento y con un potencial enorme para explotar en Mendoza por ser el principal vínculo comercial de América del Sur y la ruta de "salida" al Pacífico. De por sí, la idea del polo logístico es ambiciosa, ya que la comuna plantea la venta de más de 59 hectáreas en la zona de la ruta 7 y ruta 84, (a metros de la refinería) con requisitos específicos, como lo son la instalación de una estación de servicio, un hotel, un parador de camiones, servicios gastronómicos, la interconexión con el Belgrano Cargas, depósitos fiscales, más un cuartel de bomberos y un espacio para Gendarmería Nacional.

Es la segunda licitación que se lanza, pues la misma municipalidad intentó adjudicar el mismo predio el año pasado en un proceso que tuvo litigios judiciales y en el que se se vio obligado a suspender. Jugadores que siguen de cerca la licitación aseguraron a MDZ que el emprendimiento "no es para cualquiera" ya que entienden que los requerimientos implican desembolsos millonarios, y estiman que se deberán invertir por lo menos unos U$S 20 millones para cumplir con todos los requisitos en los primeros dos años; y otros U$S 20 millones en los otros tres años.

Individualización de los predios del Polo Logístico de Luján.

Así como la inversión es alta, la ganancia se entiende que también lo será. Por año, transitan por la ruta 7 hacia y desde Chile un promedio de un millón de vehículos, de los cuales un 70% es tránsito de comercio con el Mercosur, Estados Unidos y Asia; y el 30% restante es de viajes y turismo.

Pero además, el potencial del polo logístico aumenta, por dos cuestiones claras. Por un lado, por la decisión del Gobierno Provincial de mudar el Puerto Seco a esa misma zona donde se instalará el polo, lo que concentrará la logística a nivel internacional.

Por otro lado se sumará también la pronta inauguración de la Variante Palmira, que será una ruta más directa para el tránsito pesado. El condimento de la Variante es la gran cantidad de estaciones de servicio que quedarán "fuera" del corredor bioceánico, y que hasta ahora se han beneficiado del tránsito de camiones que vienen desde distintas partes del país, Brasil y Paraguay mayoritariamente, hacia Chile; y viceversa.

Licitación con polémica

La licitación de la plataforma logística de Luján no es nueva. El año pasado la lanzó el municipio, pero en la apertura de sobres sólo tuvo un oferente. Se trata de la UTE que formaron Andesmar, Laugero Construcciones y la cadena hotelera Fuente Mayor y que tenía asociados de manera indirecta a un grupo ligado al expendio de combustibles. Ese proceso fue suspendido por la Justicia luego de que otro grupo empresario (Rumaos SA, de Red Mercosur)presentara varios impugnaciones.

Según contó MDZ en septiembre pasado, la polémica se había generado por la entrega en concesión de un predio a la empresa adjudicataria sin cargo y que en el pliego no se incluía como requisito u opción la instalación de una estación de servicio, que finalmente sí fue incorporada por la única UTE que se presentó en el pliego, lo que motivó la queja.

La jueza Marcela Ruiz Díaz (del Tribunal de Gestion Asociada 2) ordenó la "inmediata suspensión" de la licitación y pidió a la comuna que se abstuviera de adjudicar y suscribir el respectivo contrato, lo que motivó una nueva licitación de Luján. En estos terrenos se ubicará el polo logístico de Luján de Cuyo.

En diálogo con este medio, el jefe comunal, Esteban Allasino, negó algún tipo de irregularidades en la licitación anterior, aseguró que la estación de servicio "siempre estuvo incluida", pero marcó que hubo una serie de cambios en esta nueva, que actualmente se encuentra en curso.

Se esperaba que se abrieran los sobres de la nueva licitación el 3 de abril, pero empresas interesadas pidieron una prórroga, que fue aceptada, por lo que la nueva fecha de apertura de sobres será el 6 de mayo. En el Boletín Oficial de la Nación se publicó dicha prórroga de la "plataforma logística intermodal internacional en el corredor bioceánico central Atlántico-Pacífico". "Aspiramos a que se presenten empresas del ámbito nacional para garantizar el mejor proyecto de inversión”, dijo Allasino, quien busca que tenga “escala nacional” y que por eso se realizó a través del Boletín Nacional.

Grandes jugadores y una estación de servicio en la mira

Por supuesto, se espera que la UTE entre Kristich, Andesmar y Laugero vuelvan a insistir en la licitación. No obstante, hay otra empresa privada, que está en el rubro de las estaciones de servicio y es "mendocina", también prevé seriamente competir en esta pulseada.

Por otro lado, Rumaos SA fue la empresa que llevó todo el proceso a la Justicia, aunque no está claro aún si podría sumarse o no a alguna propuesta para ser parte de ese negocio. Es que esa empresa ya tiene un terreno en la ruta 7 donde se prevé la instalación de una estación de servicio, muy cerca de la cárcel de Cacheuta. Allí hay un cartel que indica el futuro emprendimiento. Vialidad Nacional ha requerido obras viales complementarias para el ingreso y egreso del lugar con inversiones más altas que las esperadas, según pudo conocer MDZ.

Queda a la expectativa también si intentará participar el empresario Alfredo Vila, que es otro actor relevante de los negocios que rodean al corredor bioceánico, pues es propietario de la YPF de Uspallata, en el kilómetro 1.151. MDZ intentó comunicarse pero no obtuvo respuesta.

Al margen del proyecto puntual, el recorte que se hará de ruta con la Variante Palmira podría perjudicar o al menos cambiar el esquema del negocio a varias estaciones de servicio que quedarán fuera de la traza más rápida de la ruta 7, y que han apuntado en los últimos años -de manera directa e indirecta- a ofrecer servicios a los cientos de camiones que se movilizan día a día por el corredor bioceánico. Aquí entran las que están ubicadas tanto en la ruta 7 (conocido como Acceso Este) desde el inicio de la Variante Palmira hasta el nudo de la Virgen -intersección con ruta 40); y desde ese mismo lugar, en el Acceso Sur, hasta el cruce con la ruta 7; ya que el nuevo camino de la 7 evitará el ingreso a la zona urbana del Gran Mendoza.

Algunas de ellas son la Axion del empresario Puebla en Rodeo del Medio; la YPF Beltrán del Grupo Clop en Maipú; la YPF de Astié SA también en Rodel del Medio; de Rumaos SA, tanto la Dapsa de la zona de la Feria Cooperativa del Este en Guaymallén, así como también la YPF Red Mercosur de la ruta 40 casi 7, en Luján; y la YPF de Monteverdi Energy SAS en Rodríguez Peña e Independencia en Godoy Cruz, entre otros.

Según indicaron a este medio, la estación de servicio en el polo logístico "es muy importante", teniendo en cuenta que, como unidad de negocios, "es la primera que se amortiza". No obstante, no vale como para apalancar toda la inversión inicial, ya que "las utilidades de las estaciones son seguras pero chicas".

En tanto, hay expectativas con el hotel, que estaría apuntado a priori no a camioneros ni turistas, sino a empleados de la destilería. "Hoy están repartidos en varios hoteles pequeños en el centro de Luján, que suelen estar llenos", acotaron. El resto será también inversión a mediano y largo plazo para recuperar toda la inversión, entienden.

El nuevo plan

Tal como comentó Allasino, “el único cambio sustancial es que en la actual licitación, las empresas tienen que ofrecer un valor de compra de la tierra obligatorio (que es por lo menos de 3 veces el avalúo fiscal de las mismas), mientras que en la anterior, había una parte que se arrendaba”, comentó. Allasino apunta a crear un polo logístico en Luján.

De hecho, sostuvo que fue una “observación” que hizo el Fiscal de Estado, Fernando Simón, quien señaló que era más “conveniente vender que arrendar”. En la anterior licitación, de las 57,9 hectáreas, había 8 que no se vendían, que es la zona que corresponde al sector de la playa de camiones. “A futuro podía haber otro desarrollo”, planteó Allasino, pero aún así decidieron tomar las consideraciones de la Fiscalía de Estado.

Por otro lado, ante la consulta de MDZ sobre la estación de servicio, se limitó a negar que no haya estado en los pliegos anteriores y comentó que se le dio “la máxima difusión y publicación en todas las instancias posibles para aumentar la cantidad de oferentes”, que finalmente terminaría siendo uno solo.

Desde la comuna, tal como sostuvieron incluso el año pasado, mantienen su rechazo a todos los planteos que realizó Rumaos, entienden que en realidad lo que complicó la licitación fue “un grupo de privados que no les gusta competir y que terminan pataleando en la Justicia”.

Al margen, decidieron dar por finalizado el hecho anterior, y aseguraron que la idea es “que se presenten la mayor cantidad de postulantes para lo que entienden, será el centro neurálgico de “la capital logística del oeste argentino” y todo “con inversión privada”.

Para Allasino, el proyecto “puede tener un gran impacto para el desarrollo de Luján y por ende, de Mendoza, pero todo se marcará según los pulsos de mercado”.

“No por nada al Corredor Bioceánico y el paso Cristo Redentor se le llama ‘el Panamá terrestre’, agregó el jefe comunal.

El polo logístico de Luján

Según se informa en el sitio institucional de la comuna, se trata de un “hub estratégico que optimizará la distribución, reducirá costos, y conectará a empresas con mercados nacionales e internacionales”.

Se venderán 57,9 hectáreas “con el objeto que se ejecute un proyecto de construcción y operación de una plataforma logística, con servicios obligatorios, en especial, una zona primaria aduanera”.

“La empresa que resulte adjudicataria firmará un boleto de compraventa con posterior escritura traslativa de dominio, una vez que se concluya la inversión propuesta”, agregaron.

De acuerdo a los plazos, habrá 24 meses para inversiones de carácter obligatorio, y otro plazo de 60 meses para inversiones complementarias.

Entre las inversiones obligatorias, se encuentran:

Zona Primaria Aduanera integrada al Ferrocarril de modo que posea vía Fiscal. Debe cumplir con todos los requisitos de la Resolución General de AFIP 4352/18.

Zona intermodal integrada al ferrocarril: zona de servicios al transporte y al transportista: estación de servicio, hotel y otras inversiones convenientes a criterio del oferente.

Instalaciones e infraestructura necesaria para el funcionamiento de las zonas mencionadas precedente: redes de energía, instalaciones sanitarias, sistema contra incendios, accesos y vialidades interiores, vialidades exteriores.

Playa de camiones: cierre perimetral, iluminación y servicios sanitarios para personal camionero, oficinas para gendarmería e instalaciones para bomberos. Vialidades internas y externas. Control de ingreso

Entre los criterios excluyentes y comparables, se anunció que los proyectos "deberán alcanzar un mínimo de 60 puntos para ser seleccionados" y los mismos se alcanzarán por parte de las empresas de acuerdo a las inversiones, integridad de la propuesta y el precio ofrecido por metro cuadrado.