Un imputado colaborador cargó duramente contra el fiscal en la causa Bento

Este miércoles se retomaron las audiencias en el caso que tiene como principal imputado al exjuez Walter Bento. En horas de la mañana, el imputado Matías Aramayo afirmó que fue obligado a mentir durante la instrucción de la causa para acogerse a la figura del arrepentido y poder recuperar su libertad. Aramayo responsabilizó al fiscal Dante Vega y afirmó que le cerró todos los caminos procesales para forzarlo a acogerse a la figura del imputado colaborador llegando incluso a guionar lo que tenía que decir para que se pudiese homologar el acuerdo. Al terminar su declaración se negó a responder preguntas de la fiscal Gloria André.

El abogado Matías Aramayo está imputado por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro con cohecho activo agravado en calidad de coautor por tres hechos. Específicamente, se los acusa de haber asistido a los presuntos coordinadores de la supuesta asociación ilícita para articular medidas judiciales en beneficio de sus defendidos a cambio del pago de dinero. Según el Ministerio Público, Aramayo y Ríos seguían directivas para hacer peticiones y presentaciones en los expedientes en los momentos que se les ordenaba además de recaudar los supuestos pagos indebidos.

Tanto Martín Ríos como Matías Aramayo se acogieron a la figura del arrepentido y admitieron su participación en ese supuesto entramado. Sin embargo, en el debate aclararon que fueron obligados a mentir para acogerse a esa figura a cambio de recuperar su libertad. Este miércoles, Aramayo sostuvo que el fiscal Dante Vega exigía que declararan en contra de Walter Bento para poder homologar ese acuerdo.

Aramayo cargó contra el fiscal Dante Vega.

"Quería que dijera que Bento era el jefe de la asociación ilícita pero yo nunca tuve contacto con Bento. Nunca en la vida. Yo no lo iba a decir", aseveró y dijo que estaba decidido a ir al penal para defenderse con la verdad hasta que habló por teléfono con su mujer y su hija le pidió que vuelva. "Mi hija me dijo papá volvé te amo. Eso me quebró. Yo no podía respirar. Mi mujer agarró el teléfono y me dijo que haga lo que tenga que hacer pero que no podía perder un segundo más de la vida de mis hijos", narró hoy.

Aramayo afirmó que fue en ese momento que decidió darle al fiscal lo que quería y al día siguiente declaró como arrepentido. Pero agregó que su declaración estuvo guionada porque alguien se había acercado a su esposa con un papel con la supuesta estructura de la asociación ilícita. "Ahí en ese papel estaba la estructura, funciones, nombres. Con eso armé mi declaración. Esa es la declaración con la que me presenté a la audiencia de arrepentido", manifestó Matías Aramayo. Incluso, esgrimió que en el interrogatorio del fiscal las preguntas contenían las respuestas que quería escuchar para sostener su teoría del caso contra Bento y el resto de los imputados.

"El doctor Dante Vega me quebró la dignidad para darme la libertad. Ese fue el precio que tuve que pagar", adhirió y dijo que se sintió coaccionado y presionado por el Ministerio Público Fiscal. Al terminar su declaración, sólo aceptó responder preguntas de su abogado defensor, Pablo Cazabán, y se negó a ser interrogado por la fiscal Gloria André.

Sobre las pruebas que lo incriminan afirmó que fueron obtenidas de la misma forma en la que lo obligaron a declarar como arrepentido en la causa. "Es cierto que en su declaración Javier Santos Ortega dice que me dio 300 mil dólares para que se los llevara a Diego Aliaga. Pero la declaración la hizo en una comisaría y fue tan irregular que necesitaban que viniera a ratificarla a sede judicial y no lo hizo", expresó Aramayo respecto a uno de los casos de cohecho por los cuales está acusado.

En su declaración, admitió conocer al fallecido Diego Aliaga y reconoció que este último estaba interesado en la causa Ortega pero adujo que el interés se debía a que sospecha que Aliaga tenía participación en un caso de contrabando que se le atribuía a Ortega. También confirmó que conoce a Gabriel Moschetti y dijo que ese comisario, también imputado como presunto integrante de la supuesta asociación ilícita, le reveló que Aliaga era informante policial.

"Un día me llama un cliente de las fuerzas de seguridad y me dijo que un amigo policía quería hacerme una consulta. Le dicen Moncho. Llega un día Moncho y me hizo la consulta de que lo acusaban de integrar una asociación ilícita con Diego Aliaga. Dice que es verdad que habla con él porque es su informante", manifestó Matías Aramayo y dijo que ese dato consta en su declaración de arrepentido y fue lo que le sirvió para homologar el acuerdo.

"Dije que Aliaga era informante policial y la expresión del fiscal cambio. Dije que Aliaga era el informante 69. Ellos no lo sabían. Ese fue el dato que aporté y que no conocía la fiscalía. Dije que tenía los papeles que lo acreditaban y ahí se reflotó el acuerdo porque le cerraba la estructura de la asociación ilícita. Me dijeron que iban a homologar mi convenio por la excarcelación", narró ante las juezas del Tribunal Oral Federal N°2.