Exclusivo: entrevista sin filtro con dos detenidos de la causa Bento

"No importa quién caiga en esta lucha: no va a ser el juez Walter Bento, porque goza de fueros, y tampoco va a ser el fiscal", dispara Jaime Alba durante el encuentro que él y Luciano Ortego mantienen con MDZ. Ambos entrevistados están presos, señalados como miembros de una banda que cobraba en dólares a cambio de otorgar beneficios para narcos y contrabandistas en el ámbito de la Justicia Federal de Mendoza.

En esta segunda parte, los dos abogados recorrerán con furia un amplio listado de nombres, criticando especialmente al mencionado fiscal Dante Vega, al juez a cargo de la causa de las coimas -Eduardo Puigdéngolas- y a uno de los testigos más importantes que tiene el llamado Bentogate, Diego Barrera. Son opiniones absolutamente polémicas. El análisis, como siempre, queda a cargo del lector.

"Barrera declara que vio con sus propios ojos al fiscal Fernando Alcaraz reunirse con Bento. Yo le dije al juez Puigdéngolas que si va a tomar en serio esa declaración, o tiene que imputar a Alcaraz por cohecho o tiene que imputar a Barrera por falso testimonio. No hizo ninguna de las dos cosas", critica Ortego.

Alba asegura, a su turno, que le ofrecieron convertirse en arrepentido. Las primeras imputaciones fueron el 5 de mayo. Él fue detenido el 8 de junio: "Vega buscaba que yo admitiera un montón de asuntos que él me imponía -subraya-. Y yo pensaba declarar cualquier cosa que quisiera escuchar Vega, para que me dieran la libertad". Al final -dice- decidió no acogerse a esa figura.

Ortego (izquierda) y Alba durante la entrevista.

Más adelante, Alba se referirá una vez más a la muerte de Diego Aliaga, a quien conocía desde hacía mucho y que está sindicado como "la mano derecha" del juez Walter Bento en la organización ilícita que habría operado en el fuero federal. El fiscal Vega sostiene que Aliaga, Ortego, Alba y otros sujetos coordinaban negociaciones para que "el gran jefe" Bento otorgara -a cambio de cuantiosos desembolsos- libertades, modificaciones de carátula y domiciliarias.

Aliaga desapareció el 28 de julio de 2020; lo hallaron sin vida en septiembre de ese año. El testigo Barrera insiste con que fue él quien lo mató durante una pelea. Alba, por el contrario, opina que fue un secuestro. "Fue un secuestro extorsivo de acá a Groenlandia", recalca. En el siguiente video puede escucharse, entre otros muchos puntos, su visión sobre cómo y por qué Aliaga fue golpeado antes de su muerte:

"Si querés, yo te mato al fiscal"

Esa es la frase que, según cuenta Alba, le soltó un comisario retirado en una de las charlas privadas que tuvo con él y con quien a la postre se convertiría en otro testigo en la causa de las coimas, Diego Stuto. "El tipo me dijo: 'dispongo de todos los medios de la Policía para hacerlo matar a Vega; y yo le dije 'no, quedate tranquilo, ya compré un fusil (...)'", relata el abogado.

En aquellas reuniones, Alba no sabía que lo estaban grabando, y de hecho fue a partir de lo que dijo en esa mesa que terminó imputado por amenazas, ya que los audios de sus conversaciones llegaron a la Justicia. Él responde que dichos audios fueron editados y que "lo sacaron de contexto". La conversación tuvo algunos tramos intensos.

¿Cómo fue que lo grabaron? "Me llamó Stuto y me dijo que me quería regalar un whisky y que iba a comentarme algo que me podía interesar", repasa Alba. En su versión, Stuto lo quiso convencer de que en el celular del detenido Walter Bardinella Donoso -que fue el origen del escándalo en la Justicia Federal- había mensajes de audio que lo comprometían. "Me ofreció borrar esos audios a cambio de plata", indica. Y mientras, lo estaba grabando.

"En esos audios que grabó Stuto, yo le digo que tengo vínculos con Bento y él menciona que tiene llegada al otro juez federal, Marcelo Garnica. Entonces yo -que siempre le hablo del futuro- le respondo que de ser así cubrimos todo (en la Justicia Federal), porque yo manejo el 60 por ciento y él maneja el 40", recuerda Alba. Jura, desde luego, que decía todo esto para impresionar al otro, no porque fuera cierto. Y estaba seguro de que Stuto también mentía.

—Yo decía: 'a vos seguro que te mandó el fiscal Vega'— rememora.

Para seguir escuchando esa y otras fuertes declaraciones sobre la causa del año, puede mirar este segundo video: