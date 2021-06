Caso Bento: el fiscal de la causa denunció que lo amenazaron de muerte

El fiscal federal Dante Vega, que conduce la investigación sobre la asociación ilícita que habría liderado el juez Walter Bento en la Justicia Federal, denunció que quieren matarlo. El escrito se presentó en medio del escándalo de las coimas, un caso en el que ya se avizoran derivaciones políticas y empresariales.

En su texto, Vega dice que el 26 de mayo pasado se presentó ante las autoridades el testigo Enzo Diego Stuto, quien contó que había tenido varias reuniones con el abogado -y ahora imputado- Jaime Alba y que durante las conversaciones que mantuvieron lo había grabado diciendo algunas cosas cuando menos inquietantes.

En el pendrive de 32 gigas que Stuto entregó está el audio de dos charlas: una se habría producido el pasado 29 de abril y otra el 2 de mayo. En el primero de esos registros -según la declaración de Vega-, Alba deja de lado la sutilezas:

"(...) Es un salame el Vega...y viste qué pasa, los culiados estos, que es lo que yo le decía al Bento. Le digo ustedes, chupa pijas les digo, están acostumbrados, que son funcionarios, que tienen que hablar por escrito, yo hablo a las trompadas. Al Vega le saco a la concha, no es más fiscal donde yo esté (...) Porque me van a detener, o sea, pero no por matar, esto te lo cuento entre nosotros. Lo hago matar al Vega (...)".

En la segunda grabación, Alba continúa: "Cuando me lleven (...) entonces le digo, ¿me podes sacar las esposas? Y cuando me las sacaron, olvídate culiado, soltaste al dogo (risas) (...) Lo voy a mandar a saetear. Compré un fusil, setenta lucas, un 308. Compré para que lo maten al culiado (...) No, no, no, ese culiado no sabe donde se ha metido”.

Cabe destacar que el calibre 308 es utilizado por francotiradores y especialistas en caza mayor.

Palabras y silencios

En el último tramo del escrito que presentó Vega se recuerda que Alba está imputado por el delito de asociación ilícita como organizador, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado (coimas) por haberlo realizado en tres ocasiones.

Este sería el organigrama de la banda, según la fiscalía.

Ahora habrá que periciar los audios y verificar qué tipo de responsabilidad le cabe al acusado. Si las amenazas se confirman, el incidente permitirá cobrar dimensión de los intereses que pueden estar sintiéndose afectados a medida que avanza el caso.

Intereses que probablemente abarcan a políticos -muchos han optado por un expresivo silencio- y a otros magistrados cuyo comportamiento muchos conocen pero pocos revelan. Por suerte, tarde o temprano la verdad sale a la luz.