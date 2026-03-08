Cambio histórico en Irán: Mojtaba Khamenei asume como líder supremo tras la muerte de su padre

Live Blog Post

Mojtaba Khamenei es el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Khamenei

La Asamblea de Expertos de Irán, el órgano clerical encargado de elegir al líder supremo de la República Islámica, designó este domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei.

Según informaron medios estatales iraníes, el cargo permanecía vacante desde el asesinato del histórico líder religioso y político durante los ataques atribuidos a Estados Unidos y Israel.

Mojtaba Khamenei EFE

Mojtaba Jamenei, un clérigo de rango medio dentro de la jerarquía religiosa iraní, había sido mencionado durante años por sectores del establishment político como uno de los principales candidatos a suceder a su padre en el máximo cargo del sistema político iraní.

El nuevo líder supremo mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán, una de las estructuras de poder más influyentes del país, lo que reforzó su posicionamiento dentro de los círculos de decisión de la República Islámica.