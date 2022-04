Christian Nodal cenó con una mujer y crecen los rumores de nuevo amor

Recientemente separado de la cantante mexicana Belinda, Christian Nodal fue visto cenando en un prestigioso restaurante de Los Ángeles acompañado por una mujer rubia, y despertó rumores de nuevo romance.

En el mes de febrero, algunos días antes de San Valentín, se hizo pública la noticia de la ruptura entre los artistas, una pareja muy querida en el espectáculo, que el público cariñosamente había denominado “Nodeli”.

A casi dos meses de haber terminado su relación, el portal TVNotas y el programa Despierta América captaron al cantante cenando con una mujer rubia en un lujoso restaurante de Los Ángeles.

Al salir del lugar, el intérprete de “La Troca” fue interceptado por los medios, quienes le cuestionaron si ella era su nueva pareja, sin embargo el ex de Belinda se limitó a responder que no es un nuevo amor.

De acuerdo con el portal TVNotas, Christian Nodal conoció a esta mujer cuando estaba en Cancún con su amigo, el también cantante Gera Mx, donde estuvieron con algunas mujeres acompañantes y él decidió llevarla con él hasta Los Ángeles.

Según comentan varios portales, la misteriosa mujer a la que relacionan con Christian Nodal, es una modelo colombiana de nombre Mariana Ríos, a quien el equipo del cantante comenzó a seguir en redes sociales, en donde “se prueba que sí la conocieron y saben a qué se dedica”. Esta mujer también cuenta con una página donde vende fotos muy al estilo Only Fans.

Mariana Ríos

Pero esta misteriosa salida no fue el único motivo que puso a Nodal en boca de todos. En la noche del 26 de marzo, una multitud esperó bajo la lluvia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín la presentación del artista, que debido a problemas climáticos y fallas técnicas en el avión donde se transportaba, no pudo llegar al lugar.

La cancelación del show, que forma parte de la gira Forajido Tour, provocó descontento en los asistentes, que tras esperar hasta casi las 2 de la madrugada, abandonaron el lugar entre abucheos y desmanes. Algunos incluso arrojaron sillas que estaban dispuestas para el público.

El cantante ofreció sus disculpas a través de su cuenta de Twitter: “Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a ‘Medallo’ de todas las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero (que) comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”.

Según el artista, se encontraba “emocionado por llegar a cantarles y llevarles una noche inolvidable y que también ustedes se llevaran una noche inolvidable”, pero agregó que, por desgracia, las cosas no salieron según lo planeado.