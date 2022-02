Tras separarse de Belinda, Christian Nodal ¿le dedicó una canción?

Después de un par de años de relación, Belinda y Christian Nodal terminaron el vínculo y sorprendieron a todos sus seguidores. Este rumor se venía instalando en la web desde hace un par de semanas cuando ambos cantantes mexicanos ya no publicaban fotos y momentos juntos. Fue Nodal quien, a través de una historia de Instagram, confirmó la triste noticia.

Esta novela parece no tener fin ya que fuentes cercanas al cantante mexicano aseguran que la nueva canción de éste está dedicada a su ex pareja. Hace unos días, Christina Nodal, lanzó el tema musical llamado "Ya no somos ni seremos" que hasta el momento cuenta con más de 14 millones de reproducciones en YouTube.

Parte de la canción dice lo siguiente: “Dicen que el tiempo va a curarlo todo, y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, y toma uno como loco ni con otro amor tampoco, lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida”. Todo indica que Nodal ha decido volcar todos sus sentimientos en su carrera musical y darlos a conocer a través de sus temas.

Christian Nodal y Belinda

Los famosos confirmaron su romance a principios de agosto de 2020, mientras participaban como coaches en el reality show La Voz México. En su momento, la noticia del noviazgo desató los rumores de que se trataba de una campaña publicitaria del programa. Sin embargo, con el correr de los meses, esto quedó descartado ya que ambos aparecían muy enamorados en sus respectivas cuentas oficiales.

Tanto fue así que durante el año pasado Belinda y Christian Nodal anunciaron que se iban a casar. En mayo de 2021, los artistas oficializaron su compromiso con una fotografía en las redes. Este hecho se hizo rápidamente viral debido al costoso anillo de compromiso que Nodal le dio a la mexicana. Fue una pieza de Angel City Jewelers, con valor de 3 millones de dólares.