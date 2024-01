El mega éxito de Hollywood que Ricardo Darín rechazó protagonizar

Ricardo Darín es sin dudas uno de los actores más talentosos de la historia del cine argentino. Habiendo protagonizado una serie de grandísimos éxitos en la pantalla grande, con producciones tanto nacionales como internacionales, uno de los muchos pendientes que tenia era entrar en el mundo Hollywood.

Más allá de que es algo que terminará sucediendo, quizá no muchos recuerden que hubo una primera vez en la que las puertas de la meca del cine se abrieron para Ricardo Darín. Sin embargo, el intérprete se negó rotundamente a aceptar esa oferta.

Años atrás, en una charla con Alejandro Fantino en Animales sueltos (América TV), el actor habló de este desafío Hollywood y confesó: "No me quita el sueño Hollywood. Como no me quita el sueño los Oscar. Me criticaron muchísimo. ¿Qué creen que es el Oscar y lo que ocurre ahí? Yo ya fui, ya lo vi, ya está".

Ricardo Darín, uno de los argentinos más talentosos de la historia del cine.

Pero tal vez no muchos recuerden que le ofrecieron actuar en uno de los peliculones más grandes de la historia del cine de acción: Hombre en llamas, aquella desgarradora historia que tuvo de protagonistas a Denzel Washington y Dakota Fanning.

"A mí me ofrecieron solo una vez una cosa contundente seria y le dije que no. Además me jodía que me dijeran que el director no aceptaba un no por respuesta. Era para la película Hombre en llamas, con Denzel Washington", reveló Ricardo Darín.

Consultado por el motivo por el cual rechazó la oferta, explicó: "Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano y no quería hacerlo. ¿Todos los narcotraficantes son latinoamericanos? Si Estados Unidos es el país con mayor consumo que tiene en la faz de la tierra... No me gustó, yo quería venir a mi casa, hace seis meses que estaba en Madrid y quería ver a mi mujer e hijos".

Denzel Washington y Dakota Fanning en el icónico filme Hombre en llamas.

Cuando Alejandro Fantino le dijo que podía haber ganado mucho dinero -sobre todo con el diario del lunes y sabiendo que es uno de los filmes más importantes de la historia-, Ricardo Darín dejó completamente sorprendido al conductor.

"¿Y para qué sirve? ¿Mejor de lo que yo vivo? Me pego dos duchas calientes en un día. La ambición te puede llevar a un lugar muy oscuro", disparó. Finalmente, nunca se supo bien cuál iba a ser el papel del intérprete en Hombre en llamas, aunque está claro que sintió rechazo al enterarse del papel que le ofrecieron.