Kate Moss despierta preocupación por su nuevo aspecto: qué le pasó

Durante sus ya muchos años de carrera, Kate Moss ha sido reconocida por su elegancia, su pelo, su sensualidad y un cuestionable hábito: el cigarrillo. Pero en esta oportunidad, influenciada o no por este hábito, despertó polémica por el preocupante aspecto físico con el que se mostró en la vía pública.

Kate Moss tiene la costumbre de fumar y hasta de participar de varias sesiones fotográficas con un cigarrillo encendido. También sucede en sus entrevistas, sin tener problemas en fumar mientras trabaja. Esto, en algún punto, comenzó a molestar a algunos de sus compañeros.

Kate Moss ha tenido un fuerte hábito hacia el cigarrillo desde hace años.

"Debo admitir que me molestaba que Kate Moss comiese mal, bebiera Coca-Cola, fumara y siguiese viéndose bien", dijo Cindy Crawford, en 2021, en una entrevista que causó mucho ruido por las declaraciones de otra top model.

Durante años, Kate Moss ha sido acusada de influenciar a sus seguidores a consumir comida chatarra y, por supuesto, de intentar convertir la adicción al tabaco en algo chic. Por esa razón se vio obligada a cambiar sos hábitos.

En octubre de 2022, la británica comentó al Evening Standard que estaba intentando modificar su estilo de vida. Señaló que se estaba preocupando por su cuerpo y buscando una "nueva dicha". "Cuando empecé a hacerme cargo, las cosas comenzaron a cambiar y ahora estoy más feliz que nunca", dijo.

A raíz de ello, diversos medios reportaron que Kate Moss lleva cerca de tres años sobria -lejos del alcohol y las drogas- y que estaba tratando dejar el tabaco. Sin embargo, esto último no funcionó de la mejor manera, y a pesar de haber utilizado un vaper por un tiempo en estos meses regresó a fumar.

La imagen de Kate Moss y un rostro muy diferente al que vemos siempre. ¿Es por el cigarrillo?

La polémica que despertó este regreso a los cigarrillos vino de la mano con su irreconocible aspecto. "Kate Moss luce irreconocible, mientras fuma", indicó Page Six y, un par de horas después, el New York Post colgó una pieza llamada "Kate Moss y el tabaquismo: cómo fumar te puede arruinar el look".