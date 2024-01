El reclamo de Cristian Castro a Luis Miguel: "Me hace quedar como un..."

Desde hace tiempo se ha hablado mucho de que existe una ferviente rivalidad entre Cristian Castro y Luis Miguel. Existen diferentes versiones al respecto, desde el hecho de que ambos se disputaron el amor de Daisy Fuentes en su momento o bien, por cuestiones profesionales de éxitos.

Si bien es cierto que Cristian Castro explicó en varias oportunidades que no tiene ningún problema hacia su colega y que de hecho siente un gran cariño por él, está claro que algunas actitudes parecen haberlo molestado y por estas horas dio una nota en la que no se calló nada.

Instalado por estos días en Villa Carlos Paz, lugar en el que comparte unas vacaciones junto a su nueva novia, el intérprete sostuvo una picante entrevista con Intrusos (América TV) para revelar fuertes detalles de esta guerra que tiene con El Sol de México.

Cristian Castro y Luis Miguel llevan años de diferencias y enfrentamientos.

Más allá de recalcar el cariño que tiene por Luis Miguel, el cantante sorprendió al lanzarle en vivo un polémico reclamo tras no haber sido informado de que estaría presente en su serie biográfica, donde no quedó bien parado y se siente dolido.

"Me saca en su serie de Luismi. Saca un capítulo entero de Cristian y no es para decirme 'oye che, buen capítulo' no sé 'ahí te puse'", advirtió Cristian Castro. "Me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal", añadió con fastidio.

Más allá de ello, el intérprete de Azul pide que puedan unirse: "La verdad es que me pone preocupado, porque es de preocupación, no de ponerme enojado, me preocupa porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad".

¿Cómo es en realidad la relación entre Luis Miguel y Cristian Castro?

Luego, admitiendo el enorme éxito que tiene Luis Miguel en todo el planeta, agregó: "Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?".

"Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros, en lo urbano, por ejemplo, cómo se juntan y hacen mucho equipo. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerza", sentenció.