Por qué Cristian Castro reveló que Luis Miguel pudo haber sido su padrastro

Instalado en Villa Carlos Paz desde hace unos días, lugar en el que presentó a su nueva novia, Cristian Castro dio un móvil en vivo para Intrusos y reveló detalles de su tirante relación con Luis Miguel, mientras aseveraba que hubiese aprobado un romance entre él y su madre, Verónica Castro.

Cristian Castro viene disfrutando de unos días de relax en la ciudad cordobesa con su novia. Sin embargo, se hizo un tiempo para poder hablar este viernes con el programa de Flor de la V, siendo entrevistado por Pablo Layus y todo el equipo de Intrusos.

En ese momento, Marcela Tauro le preguntó por su relación con Luis Miguel y el cantante no tardó en responder con mucho aprecio hacia El Sol de México. Un dato llamativo ya que desde hace años se dice que se encuentran en guerra.

"Es un amor Luis Miguel, es nostalgia... Todos debemos estar con él, todos debemos quererlo mucho. Nos dio muchísimo", comenzó explicando el intérprete de Por amarte así, mostrando una buena actitud hacia su colega.

"A veces nosotros tenemos idas y vueltas, lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros, lo queremos y lo necesitamos. En el género urbano hay mucho equipo. Yo quiero estar siempre con mis compañeros y que hiciéramos más fuerzas", manifestó Cristian Castro.

Sin embargo, el cantante luego apuntó contra El Sol de México por haberlo dejado mal parado en su biopic: "Él me saca en su serie un capítulo entero de Cristian y no es para que sea como un 'buen capítulo'. Me hace quedar re mal. Digo: ¿qué onda conmigo? Si yo soy de sus soldados, de su equipo".

Cristian Castro y Luis Miguel, un vínculo complicado.

Más allá de remarcar en varias oportunidades que hay que tener fraternidad entre colegas, el cantante de Lloran las rosas fue consultado por los rumores que vincularon a Luis Miguel con su madre, Verónica Castro, en los 90. "¿A vos te molestó que él intentara coquetear con tu madre?", preguntó Guido Záffora.