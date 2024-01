El pedido desesperado de Cristian Castro a Luis Miguel: "Necesito que él..."

Hay personas que no pueden asegurar si su relación es buena o mala con otras, que las deja con una incertidumbre que, aunque por ahí no quite el sueño, deja que pensar. Esto es lo que le pasa a Cristian Castro, que transita una desconcertante relación con Luis Miguel, en donde difiero lo personal de lo profesional.

Castro ya lleva tiempo viviendo en Argentina, dejando a un costado la balada y dedicándose al heavy metal con su banda La Esfinge, una pasión que tenía guardada y ahora disfruta. Actualmente está en Villa Carlos Paz de vacaciones con su pareja y en una charla con Intrusos, que se emite por América TV, contó algunas situaciones que le hacen mucho ruido sobre el trato que tiene con Luismi.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros, todo lo urbano, cómo se juntan y hacen mucho equipo. Acá está unida la cumbia, el cuarteto, el reggaetón, todos. Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas”, arrancó llamando a la unidad.

También se le recordó aquella rivalidad que los medios habían establecido entre ellos en la década de 1990, la cual se vio reflejada en un capítulo de su biopic distribuída por Netflix. “Saca un capítulo entero y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal”, expresó con indignación y admitió que esperaba que Luis Miguel lo contacte para indicarle que iba a haber un capítulo que lo mencione, pero esto no sucedió.

Pero todo esto le hace aún más ruido a Cristian, porque cuando fue a verlo en una de las fechas de sus recitales en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, el Sol de México no se acercó a saludarlo, como sí lo hizo con otras celebridades. Sin embargo, esto lo confunde más, porque indicó que fue la misma producción de los shows la que le dijo que el artista personalmente lo había invitado y eligió los lugares de primera fila. Raro.

Sin lugar a dudas, esa relación dual presta a la confusión sobre si Luis Miguel tiene algún tipo de reparo o respeto por Castro, pero este último sí tiene algo bien claro. “La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas, aunque yo sea menor. Debemos tener fraternidad”, exclamó.

Así como todo en la vida de Micky, el misterio abraza algunas de sus relaciones, desde la turbia con su padre, la ciclotímica con su hermano, la incógnita de su madre, y ahora se suma esta incierta con Cristian Castro.