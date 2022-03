Este fue el proyecto que Ángela Aguilar le quitó a Belinda

Las cantantes Ángela Aguilar y Belinda hacen todo lo que está a su alcance para demostrar que mantienen una buena relación. Pero pareciera que siempre surgen situaciones que por alguna razón u otra las alejan un poco más, como el proyecto que se quedó la hija de Pepe Aguilar que en realidad era para la ex novia de Christian Nodal.

Ana Bárbara fue la que inició la polémica cuando contó que el tema “En realidad” se lo ofreció en un primer momento a Belinda, pues pensaba que ella tenía la voz y la energía para interpretarla como ella se lo imaginaba.

“Vi a Beli con su equipo de gente antes de la pandemia, 3 meses antes, esa canción ya la había escrito. Yo tenía ganas de cantar un dueto con Beli y le dije ‘oye tengo una canción muy alegre y me encantaría que cantaras’, se la enseñé y le gusto muchísimo y quedamos en hacerla juntas”, contó la intérprete de “Bandido”.

La canción de Belinda que terminó cantando Ángela Aguilar

El proyecto entre Ana Bárbara y Belinda parecía ir viento en popa, hasta que llegó la pandemia y todo se frenó por completo. Sumado a eso, fue en ese momento que comenzó a salir con Christian Nodal y sus energías estaban concentradas en su relación. Por lo que el proyecto en conjunto se diluyó por completo.

Al ver que se había quedado sin intérprete fue que Ana Bárbara pensó en Ángela Aguilar. “Ya me había pasado que Ángela, su hermano y su prima habían grabado "Lo busqué" y les quedó preciosa y habían grabado ‘Fruta Prohibida’, yo sentía que les debía una canción inédita”, contó la compositora mexicana.

Este cambio terminó siendo un gran acierto pues el tema “En realidad” se convirtió en todo un éxito y en uno de los temas más importantes dentro del repertorio de Ángela Aguilar.

Comentando sobre todo lo sucedido, la intérprete de “Tu sangre en mi cuerpo” comentó: “Me escribió Ana, que es muy amiga de mi papá, es como mi tía querida, pues me conoce desde niña, y me dijo: ‘¿qué te parece?’ Me encantó, se la pedí”. Por su parte, Belinda no ha salido a hacer ningún comentario al respecto.

¿Te gustaría escuchar el tema “En realidad” en la voz de Belinda?