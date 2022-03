¿Cuánto cuestan los juguetes del bebé de Kylie Jenner?

La menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, no deja de ser noticia. Y con tan solo un mes, su pequeño bebé también hace estragos en las redes sociales, debido a las ocurrencias de sus padres.

Hace pocos días, Kylie, de 24 años, anunció que ha cambiado el nombre de su hijo recién nacido, que ya no se llamará Wolf. "Para su información, el nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentimos que fuera él", escribió en sus historias de Instagram.

Pero un nuevo episodio en la excéntrica vida de la socialité y su familia generó asombro en sus seguidores: se trata del alto costo de los juguetes que adornan la habitación del bebé.

La celebridad, que también es madre de Stormi Webster, de 4 años, compartió en YouTube un video dedicado al segundo hijo que tuvo junto a su pareja Travis Scott, y dejó ver a su audiencia el interior de la guardería del pequeño. La colección de juguetes del niño, de quien no se sabe el nuevo nombre, llamó la atención, especialmente por la presencia de tres osos de peluche.

Fue la TikToker llamada Hannah Kosh la encargada de investigar el precio de estos particulares juguetes que los padres del bebé de un mes adquirieron.

El primero de ellos, un oso de peluche a cuadros, en estilo patchwork, de la firma Ralph Lauren, se puede conseguir por casi 700 dólares, mientras que el siguiente, un oso marrón a cuadros de la marca Enfants Riches Déprimés, según lo investigado, tiene un precio de más de 2.000 dólares.

Pero el osito que más escandalizó al público debido a su altísimo precio fue un peluche vintage de la firma de diseño Louis Vuitton del año 2005, que cotiza en la sorprendente suma de 21.427 dólares.

Pero estos no son los únicos regalos lujosos que el pequeño heredero del imperio Kardashian recibió. Unos días antes, su mamá compartió en sus historias de Instagram fotos del cochecito de la firma Chrome Hearts hecho a medida que su madre Kris Jenner y su hermana Kendall Jenner le regalaron a su hijo.

Se trata de un carro completamente negro cubierto de cruces, que es el logotipo de la costosa marca. La fundadora de Kylie Cosmetics también compartió una foto de primer plano de las ruedas del coche, que contiene una cruz plateada en el centro del eje.