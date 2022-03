Kylie Jenner cambia el nombre de su hijo por una ridícula razón y los usuarios generaron memes al respecto

Kylie Jenner, empresaria, socialite y modelo estadounidense, ha sacudido las redes sociales con la noticia de que cambiará el nombre de su bebé ya que esto ha generado muchos chistes y memes sobre el tema. La celebridad comenzó su carrera profesional a los diez años protagonizando junto a su familia la serie de telerrealidad de E! “Keeping Up with the Kardashians” y es la fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos “Kylie Cosmetics”.

Kylie se convirtió en madre por segunda vez junto a Travis Scott, un rapero, compositor y productor musical estadounidense. El artista comenzó a salir con la estrella de televisión y empresaria en abril de 2017. El 1 de febrero de 2018, Jenner dio a luz a su primera hija, Stormi Webster. En agosto de 2021 se confirmó que la pareja estaba esperando su segundo hijo juntos quien nació el 2 de febrero de 2022.

Al momento de nacer Kylie Jenner nombró a su hijo “Wolf” cuya traducción del inglés significa “Lobo”. Esto sin dudas trajo numeroso chistes y burlas en internet por lo que se cree que esta sería la razón por la cual la celebridad decidió cambiar el nombre.. Sin embargo la socialité parece haberse arrepentido de ello ya que recientemente afirmó: “Para su información, EL NOMBRE DE NUESTROS HIJOS YA NO ES LOBO…SIMPLEMENTE NO SENTÍAMOS QUE ERA ÉL”.

A ello Jenner agregó: "SOLO QUERÍA COMPARTIRLO PORQUE SIGO VIENDO LOBO POR TODAS PARTES". El anuncio se produjo sólo unas horas después de que Kylie Jenner compartiera imágenes íntimas de los momentos previos al nacimiento de su hijo. No obstante el cambio de nombre del bebé generó algunos memes en la red y aquí te dejamos algunos de ellos.

Imagen: Twitter

El video también incluye el baby shower con tema de jirafa de Kylie Jenner para su hijo y una breve entrevista con la madre de Travis Scott, quien dijo efusivamente que está "Muy feliz de que [Kylie] sea la madre" de sus nietos. Según su vídeo casero, el bebé pesaba 8 libras y 13 onzas.

Imagen: Twitter